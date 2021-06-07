КОГДА СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ МЕРЫ

Письмо в редакцию

Неужели так трудно наладить работу общественного транспорта в районе Маяка? Это довольно большой район, здесь немало жителей, а летом и отдыхающих. Приходится подолгу стоять на остановке.

Утром автобусы и маршрутки идут переполненные, троллейбус – вообще редкость, удача, если на него попадешь, а вечером после шести никакого транспорта нет. Как люди должны после работы домой добираться?

Кроме того, в переполненном транспорте в период пандемии ездить небезопасно, ведь мало кто носит маски. Да и в такой духоте и маски не помогут. Вполне вероятно, что это может вызвать очередной всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Следует своевременно принять меры. Обращаемся с убедительной просьбой к Администрации города Сухума наладить работу общественного транспорта.

Жители района Маяка

Номер: 52Выпуск: 4056Рубрика: обществоАвтор: Жители района Маяка