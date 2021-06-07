АРАБО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА И ГРУЗИНО-АБХАЗСКАЯ. ПАРАЛЛЕЛИ И СОВПАДЕНИЯ

Письмо из-за рубежа

Сопоставляя аргументацию двух этих военных противостояний, вижу параллели и совпадения, несмотря на разделяющие их время и расстояния. Начну с глубокой истории, когда в 730-х годах нашей эры мощное арабское войско под предводительством Мервана-ибн-Мухаммеда (Мурвана Кру), пройдя с боями весь Кавказ, остановилось под стенами Анакопийской крепости – оплотом Абазгии, в которой укрылся картлийский (грузинский) царь Мириан со своим небольшим войском, бежавший от арабов, бросив свой народ. Под руководством абазгского царя Леона оба небольших войска – абазгское и картлийское – дали отпор арабам, которые потерпели поражение под стенами Анакопии и были разбиты.

К тому времени далеко от гор Кавказа, на Ближнем Востоке, лежали в руинах город Иерусалим и второй храм иудеев, сожженный крестоносцами из Европы в 70 году н.э. Еврейское население было частично рассеяно в странах Ближнего Востока, Европы, в Египте, частично уничтожено римлянами. Начался тысячелетний период жизни евреев вне Родины. Но где бы они ни жили, они всегда молились о возвращении на Родину, в святой Иерусалим.

Через 400 лет после разрушения второго храма сюда, на земли иудеев и самаритян, то есть еврейского народа, пришли арабы. На месте разрушенного храма, на его фундаменте, они построили мечеть Аль-Акса, а западная подпорная стена всего комплекса стала для евреев Стеной Плача. С тех пор арабы называют Иерусалим своей столицей и препятствуют присутствию евреев для молитв на месте первого и второго храмов.

Сразу после провозглашения государства Израиль в 1948 году, арабские страны Ближнего Востока пошли войной на молодое государство. Руководители арабских стран, вместо создания арабского государства на территории Палестины, потребовали, чтобы их народы покинули израильскую территорию для того, чтобы их войска быстро победили евреев, скинув их в море. Образовались многочисленные лагеря беженцев, которые и сегодня существуют во многих странах Ближнего Востока. Но блицкрига тогда не получилось. С тех пор и воюют арабы с еврейским государством, устраивая провокации и войны каждые несколько лет.

И в этом я вижу сходство с ситуацией в Абхазии. Грузинский режим давил самобытность абхазов, уничтожал их язык, культуру – нацию в целом, подверг тяжелейшей агрессии, унесшей тысячи жизней, нанесшей колоссальный ущерб стране. Но и после Победы абхазов в Отечественной войне 1992-1993 гг., завоевания ими свободы и независимости для своей Родины, грузины долго устраивали провокации против Абхазии, совершали набеги на приграничные районы, убивали мирных жителей и пограничников, несших службу на границе по реке Ингур, и российских миротворцев. В одной из таких провокаций погибли сразу 13 молодых солдат – россиян. Несмотря на поражение в этой войне, Грузия и сейчас продолжает подчеркивать: «Это наша земля, грузинская». Также и арабы на всех форумах кричат: «Это наша земля», а сами посылают на эту свою землю тысячи ракет, уничтожая все вокруг.

Удивительно и совпадение судеб абхазского и еврейского народов. Еще в древности абхазы выбрали местом своего проживания уголок Кавказа, рядом с родственными племенами – убыхами, абазинами, черкесами, адыгами, между морем и горами, но во все времена подвергались набегам и, наконец, махаджирству – насильственному переселению народа в Турцию и страны Ближнего Востока. По подсчетам ученых, их здесь около одного миллиона, тогда как в самой Абхазии – около ста тысяч.

Та же участь постигла и еврейский народ. На их земли до сих пор претендуют пришлые племена арабов, без конца совершают набеги, идут войной.

Приходят мысли: а может быть, народам Израиля, Абхазии, некоторых других стран разработать программы, чтобы в сотрудничестве и взаимопомощи знать, как давать мощный отпор всем желающим поживиться чужой территорией, и убедить, что все люди должны жить мирной жизнью?

Абхазы за столом всегда произносят тост за мир. Евреи на застолье говорят: «Ле хаим» – за жизнь, а здороваясь, произносят: «Шалом» – мир тебе. Хочу пожелать и абхазскому, и еврейскому народам жить в мире и процветании.

Владимир ЛЕВИНТАС, сухумчанин, фотограф. Его снимки часто публиковали «Советская Абхазия» и другие газеты. Дружил с Юрием Николаевичем Вороновым, участвовал во всех его экспедициях в качестве фотографа. Многие его снимки вошли в книги Ю.Воронова и О. Бгажба. В настоящее время проживает в Израиле, г. Тверия

Номер: 52Выпуск: 4056Рубрика: политикаАвтор: Владимир ЛЕВИНТАС, сухумчанин, фотограф. Его снимки часто публиковали «Советская Абхазия» и другие газеты. Дружил с Юрием Николаевичем Вороновым, участвовал во всех его экспедициях в качестве фотографа. Многие его снимки вошли в книги Ю.Воронова и О. Бгажба. В настоящее время проживает в Израиле, г. Тверия