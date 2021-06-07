ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллектив фотоагентства Абхазпресс – АРТФ поздравляет директора Владимира Анатольевича ПОПОВА с днем рождения.

Желает ему крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого оптимизма, смелых идей и реальных достижений.

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Редакция газеты «Республика Абхазия» присоединяется к поздравлению и желает новых творческих успехов. Владимир Попов всегда рядом с нашим изданием.

Номер: 52Выпуск: 4056Рубрика: обществоАвтор: Коллектив фотоагентства Абхазпресс – АРТФ