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07.06.2021
Номер: 52
Выпуск: 4056
Рубрика: общество
Автор: Коллектив фотоагентства Абхазпресс – АРТФ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коллектив фотоагентства Абхазпресс – АРТФ поздравляет директора Владимира Анатольевича ПОПОВА с днем рождения.
Желает ему крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого оптимизма, смелых идей и реальных достижений.
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Редакция газеты «Республика Абхазия» присоединяется к поздравлению и желает новых творческих успехов. Владимир Попов всегда рядом с нашим изданием.
Номер: 52
Выпуск: 4056
Рубрика: общество
Автор: Коллектив фотоагентства Абхазпресс – АРТФ