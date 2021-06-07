ПРОВЕРКА ИММУНИТЕТА И АНТИТЕЛ

С 7 июня по всей республике стартует совместная абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан, сообщила главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

Исследование поможет определить среднее количество людей в Абхазии, в крови которых есть антитела к COVID-19.

«По всей Абхазии будет отобрано три тысячи проб на антитела. Эти анализы будут бесплатными для населения. Их результаты будут сообщаться людям по мере их получения, но не позднее недели. В то же время мы посмотрим по этим анализам, сколько людей в республике имеют антитела», – сказала Беляева. Она обратила внимание на то, что не имеет смысла сдавать анализы на антитела после принятия первого компонента вакцины «Спутник V».

По ее словам, те, кто уже переболел COVID-19, или еще не болел, могут обратиться в Республиканскую бактериологическую лабораторию и у них возьмут кровь на анализ.

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В Гудаутской ЦРБ у 29 пациентов из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии находятся 14 человек, здоровье 16 пациентов – средней степени тяжести. Здесь 1 июня скончалась пациентка 1949 года рождения.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, 7 человек в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ – 13, в Гагрской ЦРБ – 6, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15408 человек. Зарегистрировано 235 летальных случая. Выздоровели 14789 человек.

Номер: 52Выпуск: 4056Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс