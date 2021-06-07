Милана Аджба знает, как важно держаться «ВМЕСТЕ»

«Мы вместе» – так назвала Реабилитационный центр для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) жительница Цандрипша Милана Аджба. Это первый такой Центр в этом районе. Милана приняла такое решение неслучайно. Все свои 23 года она живет с ОВЗ, и на курсы по реабилитации ей приходилось ездить в Сухум. Вот что она рассказала на пресс-конференции:

– Поскольку у меня у самой ограниченные возможности здоровья, я лечилась в Сухумском реабилитационном центре несколько лет и видела, как сложно людям с ОВЗ приезжать в Сухум на реабилитацию. В Гагрском районе не было реабилитационных центров, хотя в нем 285 человек разного возраста с ОВЗ, а в Цандрипше – 64. Я подготовила проект, который поддержала ПРООН. Администрация Цандрипша выделила нам помещение в поликлинике, правда, здание было в ужасном состоянии. ПРООН профинансировала ремонт и техническое оснащение помещения. Специалистов пока трое – из Сухума и Гагры. Зарплата для них также предусмотрена грантом.

– Центр открыт пять дней в неделю. Сейчас в нем работают реабилитологи, психологи, есть кабинет лечебной физкультуры, массажа. Мы целенаправленно занимаемся социальной интеграцией людей с ОВЗ. Обучаем волонтеров правилам взаимодействия с такими людьми, объясняем, как общаться, чтобы легче им интегрироваться в современный социум, учиться, работать, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества.

На данный момент в Центре проходят реабилитацию 40 человек, и 15 из них – дети. Результат проделанной работы уже ощутим: например, у нас есть девушка 25 лет, которая раньше не выходила из дома вообще. После того как прошла реабилитацию у нас, она уже самостоятельно выходит, гуляет с друзьями, общается.

Центр «Мы вместе» нуждается в дефектологах и логопедах, специалисты этих направлений необходимы детям с отклонением и задержкой речевого развития. Чтобы пригласить специалистов из России, нужны дополнительные материальные затраты. Поскольку таких специалистов у нас пока нет, с детьми с задержкой речевого развития работают только психологи.

Нам часто приходится переубеждать родителей, уверенных, что их детей с ОВЗ нс примут в обычные школы. Но я на личном примере знаю, что сами дети не разделяют себя на ограниченных и полноценных. Это всего лишь страхи родителей. Надо социально интегрировать таких детей в общество.

Завершая выступление на пресс-конференции. Милана пожелала (и в первую очередь родителям!), чтобы они не ограничивали своих детей, отправляли их в школу, потому что иначе им будет сложно. И пусть у них диагноз ОВЗ, они должны знать, что они – прекрасные, радостные, счастливые дети, которым все доступно и для которых все дороги открыты. – Родители часто боятся, что одноклассники не примут их ребенка, потому что он «не такой». Это совсем не так: я сама училась в школе, и не было случаев, когда кто-то отказался дружить с детьми с ограниченными возможностями. Дети, которые к нам сейчас ходят, рассказывают то же самое – они не чувствуют в школе, что у них что-то не так. Их принимают такими, какие они есть. Хочу сказать им, что все ограничения только в нашей голове. Все мы – полноценные люди.

Записали Марианна и Милана ЖИБА

Номер: 52Выпуск: 4056Рубрика: политикаАвтор: Записали Марианна и Милана ЖИБА