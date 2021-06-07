ТИМУР ГУЛИЯ: «ЕСЛИ ОБЪЕДИНИМСЯ, СМОЖЕМ МНОГОЕ»

Политика

Наше общество обеспокоено общественно-политической ситуацией в Абхазии. Это не может не волновать, поскольку сегодня очевиден раскол не только в политической жизни страны, но и в культурной, религиозной, общественной, а также среди ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Как преодолеть все эти расколы, разделяющие наш народ? Как объединить ветеранов войны? Во время съезда общественной ветеранской организации «Аруаа», прошедшего еще в апреле нынешнего года, говорилось и о необходимости объединения ветеранских организаций республики, но пока, к сожалению, этого не происходит. Ведется ли работа в этом направлении? Об этом и многом другом мы решили поговорить с председателем общественной ветеранской организации «Аруаа» Тимуром Гулия.

– Тимур Лесикович, проводится ли ветеранской общественной организацией «Аруаа» какая-либо работа, связанная с объединением ветеранских организаций Абхазии?

– «Аруаа» неоднократно заявляла о том, что необходимо объединить ветеранов войны и наше общество. Это необходимо для улучшения социально-экономического положения в стране, решения проблем, которые стоят сегодня перед нами. И объединенное общество – это успех к решению любых задач. Мы не раз призывали к этому руководство страны, даже ввели на полгода мораторий на проведение митингов, демонстраций и съездов. Говорили о том, что необходим конструктивный диалог с руководством страны, с другими ветеранскими организациями, но, к сожалению, мы не были услышаны. Обо всем этом мы коротко изложили на нашем съезде, который был проведен 11 марта 2021 года. Конечно же, с нашей стороны критика была, но критика была здоровая, аргументированная. Мы говорили и продолжаем говорить о конкретных вещах. У «Аруаа» есть генеральная линия оппозиционной деятельности. Первое, чего мы придерживаемся, – это защита национальных интересов нашего государства и его народа. У вас может возникнуть вопрос: не это ли волнует и ваших оппонентов? Однако посмотрим хронологию событий недавнего времени, когда наши граждане, работающие в ранге советника президента, незаконно встречают политиков Грузии. Вице-спикер Парламента Грузии Ирма Иванишвили воевала против абхазского народа, а советник президента Абхазии встречает ее с подарками и с почестями. Очередной советник президента, бизнесмен, ездит в Грузию. Мы такие действия со стороны руководства страны не можем поддержать, потому что убеждены, что это не соответствует интересам нашей страны. Грузия является вражеской страной, которая не подписала до сих пор мирного договора с Абхазией, она и не планирует это делать. В Грузии на всех уровнях говорят, что Абхазия – это оккупированная территория России, что Грузия в 1992-1993 годах воевала не с абхазами, а с российской армией. Абхазов они считают не народом, а общиной, и об этом заявляют официальные лица. При таких условиях мы не можем быть дружественной страной с Грузией. Мы не приемлем с ней многоуровневых отношений. Отношения с Грузией возможны лишь в одном случае: когда она признает наше государство суверенным и независимым.

Мы не должны забывать, что Россия является нашим главным союзником и стратегическим партнером, с которой у нас подписано множество межправительственных и межведомственных соглашений. Мы видим развитие отношений с Россией и с другими странами, которые нас признали, и, конечно же, признают в будущем. Мы готовы общаться, договариваться с различными странами, чтобы работать в направлении дальнейшего признания Абхазии, но что касается Грузии, необходимо по отношению к ней проявлять осторожность. Завязывать с Грузией торгово-экономические отношения, не имея признания с ее стороны, опасно. Представьте себе, что мы допустим это. Что произойдет? Вина и воды, трикотажные изделия, продукты питания, овощи и фрукты из Грузии заполонят наш рынок. Кроме грузинского флага, тут все будет грузинское. Это будет несправедливо и по отношению к нашим союзникам, и по отношению к нашему народу.

Сегодня, обращаясь к гражданам Абхазии, хочу сказать, что мы живем в свободной и независимой стране, ведь многие поколения так и не увидели свободную и независимую Абхазию, где абхазы стали хозяевами своей собственной страны. Сегодня у нас это есть, и ни за какие деньги мы не должны это променять. Единственное, чего нам не хватает – это объединения нашего общества, нашего народа, для того, чтобы решать проблемы, которые стоят перед нами.

– Какие конкретные пути предлагает «Аруаа» для решения существующих в республике проблем? – Нельзя больше возвращаться к переворотам. Должна прийти совершенно новая команда – молодое поколение политиков, которые не будут делать то, что делали их предшественники, разделяя народ, приходить к власти. Сегодня мы разделены на своих и чужих, эту проблему может решить только сильный президент.

– Недавно в АРСМИРА состоялся брифинг представителей «Аруаа» по вопросу отставки действующего президента. Где у нас гарантия, что если назначить новые выборы, придет, как вы сказали, сильный президент? Не лучше ли нынешнему руководителю страны дать возможность работать?

– Сильный президент придет тогда, когда придет он по закону, без нарушения Конституции, без революционных действий, не с помощью переворотов, а вполне легитимно, по букве Закона и Конституции. Вот тогда он будет крепким. Сильный президент придет тогда, когда в предвыборную кампанию кандидатов в президенты не будут вливаться финансы извне, когда у народа будет возможность самому определиться с выбором и проголосовать за того, который действительно ему симпатичен. Президент, пришедший законно, имеет шанс на консолидацию нашего общества, тогда у нас будет порядок и закон. Мы пока говорим об этом, но мало делаем в этом направлении.

– Возвращаясь к первоначальному вопросу, как все-таки «Аруаа» собирается объединить ветеранские организации, ведь ваша организация и в этом видит консолидацию нашего народа?

– Объединение невозможно пока некоторые политические ветеранские организации будут поддерживать курс нынешней власти. А мы не можем себе позволить поддерживать этот курс. Например, «Амцахара» открыто заявляет о том, что они поддерживают многоуровневые отношения с Грузией. Мы это не приемлем. Экономические отношения с Грузией мы считаем невозможными. Вопрос с Грузией нужно закрыть окончательно, только в этом случае ветеранские организации найдут понимание друг с другом. Мы все боевые товарищи. В 1992-1993 годах у нас была одна цель – выиграть войну. Мы, бойцы Абхазской армии, стремились к свободе и независимости. Нам это удалось. Сейчас у нас разные цели и задачи. Наша цель как общественной ветеранской организации – стоять на страже защиты интересов нашего народа и государства. В чем это заключается? В том, чтобы не допустить торгово-экономических отношений с Грузией, исключить многоуровневые переговоры с Грузией. И для того, чтобы объединиться, ветеранские организации Абхазии должны иметь общие цели и задачи. Если мы снимем вопрос Грузии и у ветеранских организаций сложится единое мнение, тогда возможно объединение. Пока мы, к сожалению, оппонируем друг с другом.

– Почему ветеранские организации Абхазии не соберутся и не поставят открыто вопрос объединения, не обсудят друг с другом волнующие их вопросы?

– Мы неоднократно об этом говорили. Как я уже сказал выше, мы пока оппонируем друг с другом. Мы не для того воевали, не для того защищали нашу Родину, чтобы потом вернуться к вражеской Грузии. Никакого диалога между нами не будет, пока мнения наши будут разниться. Хочу отметить, что «Аруаа» не вмешивается в социально-экономическое развитие страны, мы же не говорим о том, почему пенсии и зарплаты выдают с задержкой, почему бюджет страны был принят с минусом почти в 800 миллионов рублей. Мы даем возможность нынешней власти работать. Пусть работают, раз пришли к власти. Не надо нам рассказывать о проблемах страны, мы и так о них знаем. Те, кто пришел к власти, наверное, пришли решать эти задачи, пусть решают. Мы им не мешаем. Мы, наоборот, готовы помогать. Это наша страна, наш народ, мы хотим хорошей жизни для всех нас. Мы для этого и создавали нашу организацию. В вопросах, касающихся Грузии, мы, конечно же, молчать не будем.

– Вы сказали, что в социально-экономическую жизнь Абхазии не вмешиваетесь, но все же мы хотели бы услышать ваше мнение по поводу энергетического кризиса в Абхазии. На ваш взгляд, как можно решить эту проблему?

– Я как-то говорил: если в стране есть запасы электроэнергии, конечно, надо использовать ее во благо, но под полным контролем госучреждения РУП «Черноморэнерго». Только они могли бы этим заниматься. После того как Кабинет Министров легализовал эту деятельность, этот процесс, не начавшись, вызвал энергетический кризис в стране, поскольку наши граждане начали закупать соответствующее оборудование и несанкционированно подключаться к энергосетям «Черноморэнерго». К сожалению, до сих пор в частных домовладениях устанавливают оборудование для майнингов, и тем самым понижают энергетические возможности страны.

До вступления в силу постановления, разрешающего устанавливать оборудование для майнингов, мы заявляли о том, что это ошибочное и поспешное решение правительства. У нас и так было много нерешенных вопросов, связанных с энергетикой. Я не могу сказать, что РУП «Черноморэнерго» не работает должным образом. Я не понаслышке знаю работу «Черноморэнерго», я в этой сфере работал и знаю, какой ежедневный труд с риском для жизни у энергетиков, а сейчас в связи с майнингами у них работы в разы больше. А зарплата остается прежней. Энергетикам нужно отдать должное. Проблему не они придумали. Это постановление Кабинета Министров, а «Черноморэнерго» – исполнитель. Все же, если у нас есть запас электроэнергии, будут альтернативные источники энергии, майнинги надо использовать на благо народа и государства. Этим должно заниматься государство, не физические и не юридические лица. Только тогда польза от них будет колоссальная. Эти огромные финансовые возможности мы могли бы использовать на повышение заработной платы учителям, медикам, которые сегодня работают в тяжелейших условиях, связанных с пандемией, повысить пенсии инвалидам войны, оказывать помощь малоимущим и многодетным семьям.

– Хотелось поговорить и об инвалидах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993годов. В обществе говорят о том, что списки участников и инвалидов войны растут, несмотря на то что их с каждым годом становится все меньше и меньше. С чем это связано, на ваш взгляд?

– Практически все бойцы, принимающие активное участие в боевых действиях, так или иначе имеют разные степени контузии. Но есть разные формы контузии, тяжелая, легкая... Если у человека тяжелая форма контузии, ему присваивают группу инвалидности, третью или вторую. Во время войны человека, получившего контузию, доставляли в госпиталь, его там регистрировали. Это была обычная работа врачей в условиях войны. Слава богу, война позади, а время идет, и ветераны войны не молодеют, и их здоровье с годами не крепнет. Поэтому когда их здоровью грозит опасность они начинают обращаться в медицинские учреждения. В медучреждениях выявляется причина заболевания, и если причиной, например, является контузия, то определяется и ее степень, степень инвалидности. А некоторые имеют осколочное ранение или же другие заболевания, и с возрастом эти болячки начинают прогрессировать. Таким образом, растет число инвалидов войны. Почему это вызывает столько споров в нашем обществе? К сожалению, есть люди, которые пользуются этими возможностями. Однако в этом направлении надо работать профессионально. Мы знаем, кто и где воевал, поэтому надо быть внимательными по отношению к ветеранам, это все-таки люди, которые шли на смерть, защищая нашу Родину. Нельзя такие вопросы так огульно озвучивать по телевидению, это принижает статус ветерана войны, нашу государственность, наших воинов, защитников отечества. Зачем на всю страну озвучивать, ведь это смотрят не только наши враги, но и друзья. Мне иногда очень стыдно перед добровольцами из Северного Кавказа и регионов Российской Федерации, которые приехали сюда защищать нашу Родину. Сегодня о том, что ветераны и инвалиды войны разобщены, мы кричим на весь мир. Не надо этого делать. Этот вопрос надо решать сугубо семейно.

– Над чем сейчас работает «Аруаа», есть у вас какая-либо программа?

– В нашу организацию входят не только ветераны, но и дети и внуки ветеранов войны. Сегодня членами организации являются 1200 человек, а в Высший совет «Аруаа» входит 53 человека. Главная задача организации – стоять на страже защиты национальных интересов нашего государства и народа. Мы сейчас, как общественная организация, больше занимаемся воспитанием подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине. У нас много планов, но первое, что мы хотим сделать, – по нашей инициативе и по инициативе боевых товарищей из Северного Кавказа и регионов Российской Федерации, вставших на защиту Абхазии во время войны, организовать акцию «Тропой героев». Когда началась война, наши братья из Северного Кавказа и другие добровольцы из регионов Российской Федерации шли через горы на помощь братской Республике Абхазия. Я тоже был участником Отечественной войны народа Абхазии, и когда первые добровольцы пришли на помощь нашей республике, наш народ (не только бойцы Абхазской армии) воспрянул духом. Это нам дало возможность в другом качестве защищать Абхазию. По дорогам героев-добровольцев хотим провести эту акцию, собрать ветеранов, которые могут физически еще раз пройти этот путь со своими детьми, внуками и правнуками. Хотим задействовать в этой акции добровольцев, общественных деятелей, историков, молодежь Абхазии. Где-нибудь выбрать место и поставить мемориальную доску в память о вкладе добровольцев в нашу победу, в память помощи братскому народу. Вклад добровольцев в победу нашей Родины колоссален, об этом должно знать молодое поколение нашей республики. В феврале прошлого года во Владикавказе состоялась первая за послевоенное время конференция, в которой принимали участие добровольцы из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Чечни, Южной Осетии. Абхазию представляла ветеранская организация «Аруаа» в лице Тимура Надарая. На конференции обсуждался вопрос, связанный с необходимостью взаимных контактов с братскими народами, которых сейчас нам не хватает. Нам бы хотелось, чтобы они имели возможность приезжать в Абхазию не только накануне Дня добровольцев, но и в летний период, чтобы молодежь, дети добровольцев из Северного Кавказа могли общаться с детьми ветеранов войны. Это и является воспитанием в духе патриотизма.

У нас есть рабочая группа, в которую входят Ахра Бжания, Марина Барцыц, Георгий Ардзинба. Это молодой член Высшего совета, у которого отец – ветеран войны. Марину Барцыц вы знаете, она тоже ветеран войны, ученый. Ахра Бжания – известный человек в Абхазии, ветеран войны, политик, общественный деятель. Они решением Высшего совета определены как рабочая группа, которая будет заниматься созданием программ, направленных на развитие культуры, языка, науки, истории Абхазии. По этим программам мы будем работать и приглашать к нам людей науки, духовенства, представителей молодежных организаций, студентов. Мы даже планируем проводить конкурсы на грантовой основе для поддержки различных стартапов. Этим должны заниматься не только НПО, которые подрывают нашу государственность, потому что финансирование проектов, которые они поддерживают, идет через Запад, США, Грузию, которые не являются друзьями Абхазии. Считаю, что необходимо принять закон о запрете ведения деятельности этих организаций в Абхазии. И в этом тоже у нас есть разногласия с руководством страны и с некоторыми ветеранскими организациями.

Какие цели и задачи у этих организаций? Они же не просто так нам помогают? Активность этих организаций мы видим по тому, как молодые люди, да и старшее поколение, ведут себя по отношению к Грузии, тянутся к ней, хотят встречаться, разговаривать, вести диалог. Эта работа неправительственных организаций.

– Вы сказали, что дети ветеранов могут быть членами «Аруаа». В чем заключается их деятельность в ветеранской организации?

– Мы к тому же общественная организация, поэтому в большей степени занимаемся общественной деятельностью, воспитательной работой подрастающего поколения. Мы из ветеранских семей включили наиболее активных, образованных и самое главное – патриотически настроенных молодых людей. Когда-то должна произойти смена поколений. У нас должна быть достойная смена. Чтобы вести и дальше работу в этом направлении, чтобы о войне и героях не забывали, необходимо проводить эту работу. Они не должны с болью пронести эту память, но должны помнить и чтить своих героев, знать свою историю, передавать эту память грядущим поколениям. Только так мы можем состояться как государство.

– Вы – участник войны. Сколько вам тогда было лет и в каком батальоне воевали?

– В начале войны у меня был вполне армейский возраст – 20 лет. Я учился в Абхазском государственном университете, где была военная кафедра. По окончании вуза в ранге младшего лейтенанта должен был служить в рядах Советской армии. Когда началась война, как и все мужчины, взял оружие и встал на защиту своего народа и Отечества. У меня есть боевой товарищ, сухумчанин Руслан Аргун, ему вообще 17 лет было. Вначале мы воевали в одной группе. Я воевал в трех батальонах. В первые дни войны, когда создавались народные ополчения, в Дурипше создавал группу Джон Тванба. Я вообще родился и вырос в селе Дурипше, начал свой боевой путь именно с этой группы...

Многих, конечно, мы потеряли во время войны, всегда будем помнить и чтить память каждого защитника Отечества. Надеюсь, наш народ в ближайшее время будет единым во мнениях, единым во всем, главное в защите интересов нашего государства. Наш народ заслуживает быть единым, консолидированным обществом. Нас немного, поэтому считаю, что это возможно осуществить в ближайшее время. Нужны сила воли и воля Всевышнего. Если объединимся, мы сможем многое. Каждый должен работать на своем месте. Тогда будет результат.

– Тимур Лесикович, спасибо большое за беседу, будем надеяться на консолидацию ветеранских организаций Абхазии и нашего общества.

Вопросы задавала Эсма АРДЖЕНИЯ

P.S. Когда готовился материал, пришла хорошая новость об исключении из Концепции внешней политики Республики Абхазия пункта о многоуровневых переговорах с Грузией. «Мы приветствуем решение Президента и считаем, что в этом есть и наша маленькая заслуга», – сказал по этому поводу Тимур Гулия.

Номер: 52Выпуск: 4056Рубрика: политикаАвтор: Вопросы задавала Эсма АРДЖЕНИЯ