ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

В Кабинете Министров РА

С 1 января в бюджет республики поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму 2 млрд рублей, что на 23 % больше уровня этих же показателей в 2020 году.

Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба Премьер-министру Александру Анквабу.

Он представил информацию о результатах работы за 5 месяцев текущего года и прогнозах на оставшийся период 2021 года.

Доходы бюджета с учётом финансовой помощи России и других безвозмездных поступлений составили 3,6 млрд рублей. По его словам, наблюдается поэтапный и устойчивый рост собственных доходов – показатель за 5 месяцев на 380 млн рублей больше аналогичного периода предыдущего года. Большую часть от превышающей прогнозы суммы занимают налоговые поступления – 377 млн рублей.

Глава Минфина также рассказал о расходной части бюджета. По-прежнему одними из главных статей всех расходов остаются финансирование социальных обязательств и обеспечение нужд системы здравоохранения.

«Мы продолжаем работать в формате повышенного внимания к расходам бюджетных средств, которые доходят до получателей по крайне необходимым, приоритетным и обоснованным потребностям», – сказал Делба. Минфин также приступил к процессу поэтапного погашения задолженностей государства перед компаниями.

«У нас в этом плане есть положительный прогноз – бюджетные средства, в случае их направления получателям, перед которыми Минфин имеет долговые обязательства, вернутся обратно в бюджетную систему, в том числе и во внебюджетные фонды. К примеру, мы наблюдаем рост поступлений денежных средств в Пенсионный фонд после того, как мы выполняем свои обязательства по погашению задолженностей», – отметил Делба.

Номер: 52Выпуск: 4056Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс