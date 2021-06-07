СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ

Премьер-министр РА Александр Анкваб заслушал отчет о результатах работы налоговых органов за пять месяцев текущего года

На состоявшемся 3 июня совещании Премьер-министра Александра Анкваба с руководством Министерства по налогам и сборам республики и его региональных подразделений обсуждались итоги работы ведомства за пять месяцев текущего года.

В работе совещания принял участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

По словам министра по налогам и сборам Джансуха Нанба, за отчетный период в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1025,6 млн руб. при плане 864,9 млн руб. Выполнение составило 118,6%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 160,7 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 120,7%.

Плановые показатели поступления налоговых платежей по районам за пять месяцев превысили почти все районы республики и столица.

По г. Сухуму – при плане 550,2 млн руб. поступило 592,4 млн руб.

По Гагрскому району – при плане 113,7 млн руб. поступило 179,9 млн руб.

По Гудаутскому району – при плане 47,1 млн руб. поступило 64,1 млн руб.

По Сухумскому району – при плане 44 млн руб. поступило 86,3 млн руб.

По Гулрыпшскому району – при плане 18,2 млн руб. поступило 30,4 млн руб.

По Ткуарчалскому району – при плане 7,7 млн руб. поступило 8,4 млн руб.

По Галскому району – при плане 14,9 млн руб. поступило 16,2 млн руб.

Исключение составляет Очамчырский район, недобравший налогов и сборов почти на 30% – при плане 69 млн руб. поступило 48 млн руб.

Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам, за май текущего года составило 188,3 млн руб. при плане 208,9 млн руб. Плановые показатели за май 2021 г. выполнены на 90,2 %.

Недовольство вызывает собираемость налогов. Премьер-министр считает недостаточными объемы сборов, в особенности в Гагрском районе и г. Сухуме. Александр Анкваб потребовал от всех региональных инспекций и центрального аппарата министерства существенно улучшить работу по выявлению субъектов экономической деятельности, не состоящих на налоговом учете, в том числе по взиманию налоговых задолженностей и недопущению впредь недоимок.

Министр по налогам и сборам Джансух Нанба высказался за необходимость внедрения в работу налоговых органов информационных технологий в качестве одного из инструментов качественного улучшения показателей.

Подводя итоги совещания, Премьер-министр подчеркнул важность использования передового опыта в сфере налоговой политики, налаживания тесного сотрудничества в этом вопросе с российскими партнерами, прежде всего имея в виду минимизацию личного контакта налоговых работников с субъектами бизнеса путем перевода системы в цифровое пространство.

Номер: 52Выпуск: 4056Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс