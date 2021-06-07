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Президент РА Аслан Бжания провел совещание с главами администраций городов и районов Абхазии.

В совещании участвовали руководитель президентской Администрации Алхас Квициния и министр по налогам и сборам Джансух Нанба.

Глава государства предложил участникам совещания представить информацию о том, как обстоят дела в районах и городах республики, а также подвести некоторые промежуточные итоги.

Руководитель Администрации Президента Алхас Квициния обозначил вопросы, которые должны были обсуждаться в ходе совещания.

Министр по налогам и сборам Джансух Нанба проинформировал участников совещания о результатах работы ведомства за 5 месяцев: «Если говорить об общих итоговых цифрах, при плане в 865 млн рублей за 5 месяцев собрано 1 млрд 26 млн рублей. Плановые показатели перевыполнены на 18,6%. Если говорить в целом о районах, то можно выделить положительную динамику с нарастающим итогом в первую очередь по Гагрскому, Гудаутскому, Сухумскому и Гулрыпшскому районам. Отстает только Очамчырский район. Все остальные идут с положительной динамикой». Что касается показателей собираемости налогов за май, то, по словам Нанба, «здесь ситуация чуть хуже: при плане в 208 млн рублей в мае в бюджет поступило 188 млн рублей». Отрицательные результаты показали город Сухум – 83% исполнения, Сухумский район – 84% и Очамчырский район – 67,5%. Все остальные районы выполнили или перевыполнили плановые задания.

Джансух Нанба также проинформировал о задолженностях на 1 июня 2021 года. Общая сумма задолженностей по налогам составила 905 млн рублей, что на 60 млн рублей меньше задолженности, которая была по данным на 1 мая 2021 года.

«Из общей задолженности в 905 млн рублей текущая задолженность составляет 99 млн рублей в целом по республике, проблемная задолженность составляет 674 млн рублей, а задолженности налогоплательщиков, не прошедших перерегистрацию, составляют 132 млн рублей»,– проинформировал министр. Он добавил, что налоговые органы взаимодействует со Службой судебных исполнителей. За весь период их работы им направлено 230 материалов на общую сумму задолженностей в 157 млн рублей. «Результат на сегодняшний день таков: взыскано порядка 14,5 млн рублей. Порядка 100 материалов находятся на завершающей стадии, они тоже будут направлены в Службу судебных исполнителей», – сказал министр. По информации Нанба, в Абхазии зарегистрировано 4285 юридических лиц, из них действующих – 1263. Это порядка 30%, остальные не ведут хозяйственную деятельность или сдают нулевые балансы. Всего зарегистрировано 11 868 индивидуальных предпринимателей, из них ведут деятельность 7 724.

Выслушав руководителей местных администраций, Аслан Бжания отметил, что они должны вести статистику хозяйств, знать, сколько земель в их районах, на что ориентированы эти земли, сколько гектаров обрабатывается, что выращивают. «Земля – это наше главное богатство и экономический инструмент. И надо этот инструмент заставить работать», – сказал Президент.

Номер: 52Выпуск: 4056Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс