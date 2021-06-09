НАШ СУХУМ. СПОРЫ О ФОНТАНЕ

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Пространственная среда во многом определяет место человека в окружающем мире, его настроение и даже самочувствие. Сухум за последнее время заметно преображается.

Площадь имени второго Президента Абхазии Сергея Багапш (бывшая площадь Конституции) стала одной из новых городских доминант во многом благодаря фонтану, открытому 1 мая нынешнего года. Но споры вокруг объекта не утихают.

Гоар Каспарян: «Я работаю в филармонии, и считаю, что фонтан нуждается в музыкальном оформлении. Но по архитектурному решению – очень красиво. Почти Петергофский вид. Если бы струи воды падали с большей высоты, то было бы еще эффектнее. Туристам есть куда бросить монетки и загадать желание: приехать к нам в Сухум еще раз».

Изольда Таркил: «Нет ничего нового. Нет ничего остроумного. Хотелось бы какой-то шутки. В Европе много гротеска, того, что смешит и удивляет. У нас этого пока нет».

Михаил Матасян: «Как уроженец Сухума я радуюсь переменам. Хожу на рыбалку на морской причал, и каждый раз прикасаюсь к прекрасному. И походка другой становится. Хочется, чтобы в будущем тут высадили деревья и поставили лавочки».

Нина Зайнуллина, Харьков: «Ежегодно приезжаю в Сухум к родным. Сухум – это настоящий бриллиант на карте планеты. Мне бы хотелось поиграть солнечным светом и водой. Фонтан на площади Сергея Багапша – это шаг вперед. Но для оформления площади, например, можно пропустить свет через призму из стекла, создать радугу. Архитекторы могут обратиться к физикам, чтобы те рассчитали углы преломления, падения, просчитали эффекты. Рядом вода, море. Все это будет работать визуально. А если арочный мост из радуг? А на горизонте бирюза моря... Да такого нигде и никогда не было. Ни в какой Европе. Дарю идею любимому городу».

Анна Любосей, художница: «Мне все понравилось. Но как живописцу хотелось бы в бассейн фонтана запустить золотых рыбок. Золотистые блики, игра воды, живые существа сделали бы сухумский фонтан уникальным».

Ариадна Ладария, библиотекарь: «Ночью благодаря фонтану лицо Сухума преображается. На нем появляются черты романтики. Благодаря нижней подсветке и игре воды атмосфера на площади становится совершенно иной. Мне фонтан нравится однозначно».

Аврора Цимцба, домохозяйка: «Фонтан – это место, куда мы приходим с подругой-соседкой. Приятно вечером прийти и полюбоваться красотой. Хочется удобных скамеек».

Беслан Дзидзария, предприниматель: «Мне кажется фонтан устаревшим по стилю. Сейчас все стремятся к каким-то оригинальным конструкциям. А мы делаем три шага назад».

Нана Хинтба, ученица 9-го класса: «Ничего сказать не могу. Моим друзьям нравится, доставали из воды монетки. Мне кажется, что лучше сделать что-то стеклянное, современное».

Циала Тарба: «Лучше, чем ничего. Но имело смысл сделать предварительный опрос: кто и что хочет видеть, а потом определить главное. Во всем должно быть коллективное решение».

Нана Чкадуа: «Категорически не нравится. Сейчас во всем мире архитекторы «играют» водой. Создают композиции, где струи воды спускаются, например, с раскрытого зонта, с пачек балерин и т.д. Идей – бесчисленное множество. Почему у нас все так старорежимно?»

Фатима Баркая: «Мне очень нравится. Древний Сухум – это греческая колония. Если знать историю, то тема древнего Милета просматривается».

Нана Арсалия: «Сегодня плюс 26. Жара. Вода не спасает. Нужны новые архитектурные решения. Возможно, какие-то навесы. Пока вырастет дерево с тенистой кроной, пройдет время. А жарко уже сегодня».

Руслан Габелая: «Мне нравятся все фигуры женщин в фонтане. Афродита красивая... И другие тоже... Всем нам напоминание – какой должна быть женщина. Красивой, стройной. Я обхожу фонтан и как мужчина любуюсь».

Лана Багумян: «Дети спрашивают: кто делал такие красивые фигуры? А кто делал? Я ничего ответить не могу, информации не имею. Считаю проект удачным».

Ирина Косарева, Санкт-Петербург: «Эта площадь становится местом притяжения. Не могу сказать, что это шедевр, но мне нравится. Стиль, в котором выполнен фонтан, это не мой стиль. Но для Сухума он уместен. Еще бы сюда лавочки.

Анна Курбая, учитель: «Мне нравится. Посмотрите, как выстроено расстояние между чашами – по принципу золотого сечения. Поэтому так гармонично смотрится весь архитектурный ансамбль. Хотелось бы продолжения темы и обрамления в античном стиле».

Гурам Мурадян: «Мне фонтан не нравится. Сердце не принимает. Но моим друзьям очень нравится. Как говорится, о вкусах не спорят».

Маргарита и Виктор Тулины, Краснодар: «Мы плохо помним, что именно было на этом месте. Кажется, площадь была загромождена машинами, и в памяти этот пятачок совсем не остался. Мы только сейчас заметили панно из мозаики, – всадника. Местные нам рассказывали, что панно знаковое, но его не было видно. Сухум, на наш взгляд, нуждается в культурном пространстве. Надо избавляться от старого и ненужного».

Арташес Кавитян: «Приехал из Сочи к детям. Чисто, аккуратно. Приятно видеть перемены в Сухуме. Но после Сочи фонтан смотрится скромно, но достойно».

Сурен Эмин: «Я назначаю в последнее время встречи здесь. Деловые встречи, и не только. Это что означает? Что мне это место нравится. Свежесть от воды».

Теймураз Зантария, менеджер: «Мне мало воды. Не надо забывать, что впереди лето, жара, и прохлады от фонтана будет немного. Но, конечно, лучше, чем было, что тут говорить».

Ашот Галстян: «Посмотрите в интернете, что здесь было? Росло очень большое дерево. Кажется, голубая ель. Правильно, было много машин. Это плохо. Но моя сестра говорит: надо было оставить уже выросшее дерево. Я согласен. Мама называет это место раскаленной сковородкой. Тоже согласен».

Людмила Будяк, член Союза художников РА, художник-керамист: «Фонтан вызывает немало споров. Многие говорят, что нужны деревья или клумбы. Мне представляется, что зелень как раз рядом не нужна. Пространство организовано, нет машин, нагромождения дополнительные, на мой взгляд, совершенно не нужны».

Геворг Амарян: «Без дополнительного зеленого обрамления – это лишь маленький глоток воды в пустыне».

Манана Агрба: «Живу в центре Сухума. Прогуливаемся вечерами, но это место прохожу, не останавливаясь. Сердце не приняло абсолютно этого фонтана».

Мадонна Джопуа, Изольда Сангулия, Астанда Микаиа, Диана Гулия, Алла Новикова, Илона Элерджия, Милана Чанба, Сусанна Хиба, Асида Киут, Лиана Черкезия, Амра Барциц, сотрудницы Национальной библиотеки: «Мы хотим выразить коллективное мнение. У нас сформировался общий ответ. Фонтан на площади Сергея Багапша нам очень нравится своей необычной архитектурой. Гуляя по берегу, хотим быстрее дойти до нового фонтана и еще раз полюбоваться. Это позитивное изменение. Намного приятнее смотреть на фонтан, чем на парковку. А еще у нас появилась площадка для красивых фото».

Георгий Баронин, aрхитектор: «Сухум остро нуждается в сохранении архитектурных памятников. Если вы не вращаетесь в сфере профессионального дизайна и архитектуры, то вам сложно будет оценить данный объект. Если его просто сфотографировать и не знать, когда он был построен, к какому бы времени и стилю его отнесли? Наверняка многие ответят: к так называемому сталинскому ампиру – имперскому стилю. А мы живем сегодня. Сталинский ампир многое брал из античности, от греков, римлян. В Сухуме есть проблема: наш градостроительный совет не имеет статуса. Мнение профессионалов не оформлено законодательно. Решение о застройке города должны выносить профессионалы коллегиально. А этого пока, к сожалению, не происходит».

Ольга, журналист (Сухум): «Новый фонтан – это ужасная пародия на античность. У нас есть профессиональное сообщество, но к его коллегиальному мнению не прислушиваются. Неуместная помпезность. Кич какой-то».

Нина Тодуа, библиотекарь: «Мне представляется, что фонтан очень красивый, возврат к так называемым античным мотивам всегда эстетичен. Мне кажется, что нужно сделать места для отдыха, это был бы прекрасный релакс».

Амра и Астанда, жительницы Очамчыры: «Мы бы хотели видеть этот фонтан в другом месте, где много зелени».

Варвара Федосова, Москва: «Место однозначно прекрасное. В нашем отеле «Интер – Сухум» сразу посоветовали посмотреть новый фонтан. Он похож, я бы сказала, на свадебный торт. Фонтан вызывает праздничные ассоциации. Может быть, имело смысл придать черты потертости и старины. В целом мне фонтан очень нравится. Напоминает итальянские фонтаны, освежает в жаркий день. А вечером уместно было бы музыкальное оформление, и музыка должна быть, безусловно, классической, возвышающей и облагораживающей».

Елена, Михаил Ветлицкие (Благовещенск, Амурская область): «На наш взгляд, не хватает музыки. Музыкальные фонтаны вечером собирают много людей. Это место могло бы стать местом общения людей по интересам».

Мария Белова (Екатеринбург): «Не хватает музыки и зелени. В целом – моя оценка высокая».

Дмитрий Джения, Сухум: «Фонтан в целом нравится, но если бы он был выполнен в цвете лазури, то, на мой взгляд, был бы еще эффектнее».

Олег, сухумчанин: «Моя оценка высокая. Мне нравится. Оставил бы все как есть».

Григорий Кецба, преподаватель: «Фонтан нуждается в обрамлении, в зелени. Мы понимаем, что она со временем появится. Мне не хватает национального колорита, элементов абхазского орнамента.

Заур Кварчия, преподаватель ЦДТ города Сухум: «В Италии, в Швейцарии в подобных архитектурных формах каждый камень о чем-то говорит. Мы должны следовать таким принципам. Но замечательно, что такой фонтан появился».

Рамин Ратия, директор Центра детского творчества: «Фонтан неожиданно появился в нашем городе. В данном архитектурном объекте чувствуется незавершенность. Нет пока уюта. Понимаем, что со временем появится зелень. Необходим комплексный подход к архитектурным решениям».

Борис Чолария, директор Национальной библиотеки им. И.Г. Папаскир: «Многие спорили, сомневались – впишется ли фонтан в пространство? Он вписался. Этому способствовала сама площадь имени Багапша. Сухумчане и гости любят вечерами гулять по набережной. В этом месте до некоторых пор стоял логотип, открытый ко Дню города, – «yeSUKHUM». Даже он давал некий эффект праздничности. Многие там фотографировались. Потом его не стало. Конструкция фонтана, на мой взгляд, потрясающая. Я как горожанин не ощущаю пространственных препятствий. Глаз радует. Когда будет зной, в этом месте будет сохранен микроклимат. Если фонтан окружить зеленью, то он может затеряться. Фонтан любит пространство, площадь, круг. Он светлого цвета, в сочетании с водой, с лазурью моря выглядит очень эстетично. Площадь стала более многолюдной: появились велосипеды, самокаты, ролики. Рядом огромные ворота на причал, морской порт, появились островки креативных мероприятий. Если там будут установлены скульптуры, например, архитектурные малые формы Архипа Лабахуа (автора Чика, Ники, Пингвина, Тачкума), это место станет уникальным. Я за фонтан, я хочу, чтобы он навечно оставался в этом месте, но время покажет... При первичном восприятии архитектурных решений человек вначале может протестовать, потом принять. И это может стать частью и лицом города. Я думаю, что уже появились молодые люди, которые назначают свидания у фонтана на площади Багапш. И это здорово».

Нина СПАССКАЯ

Номер: 53Выпуск: 4057Рубрика: обществоАвтор: Нина СПАССКАЯ