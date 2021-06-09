УДОЧКА ВМЕСТО РЫБЫ

Благотворительность

Благотворительная общественная организация «Киараз» работает в Абхазии с 15 апреля 2015 года. Как раз в связи с началом седьмого года работы на площадке АРСМИРА состоялся разговор журналистов с исполнительным директором организации Кадыром Аргун.

Главная цель организации – оказание помощи малоимущим семьям, а также людям, проживающим на всей территории Абхазии – независимо от возраста, гражданства, пола, национальных и политических убеждений, если они оказались в трудной жизненной ситуации.

– Первые полгода наша организация «Киараз» работала фактически на общественных началах. А потом нас поддержала крупная компания сотовой связи «Аквафон», и по сей день «Аквафон» является нашим главным и самым крупным партнером. Впоследствии Благотворительная организация «Киараз» приобрела еще одного крупного партнера в лице ООО «Вина и Воды Абхазии». Появление поддержки в лице таких надежных компаний стало импульсом к расширению масштабов деятельности и позволило открыть ряд новых направлений. Это, в частности, деятельность, связанная с улучшением жилищных условий тех или иных семей, поддержка продуктами питания и медикаментами.

Более 700 заявок поступило в организацию. На сегодня более 400 семей у нас получают различную помощь и поддержку. Кому-то помощь была оказана разово, кто-то находится на попечении организации с самого его основания.

БОО развивает несколько направлений: мы проводим мониторинг малоимущих и социально уязвимых семей, оказываем медицинскую помощь особо нуждающимся, включая обследование, лечение, реабилитацию и обеспечение медикаментами. «Киараз» сотрудничает с Министерством здравоохранения Республики Абхазия, также со всеми медучреждениями – Республиканской больницей, Городской больницей г.Сухума, детской поликлиникой, и врачи этих медучреждений оказывают нашим подопечным услуги бесплатно.

Кадыр Аргун рассказал, что за время работы сотрудникам организации удалось выявить очень важную «хроническую» проблему – и тоже медицинского характера – беременные женщины встают на учет в женской консультации на поздних сроках беременности. Фактически тем самым они лишают себя своевременной медицинской помощи. Причины тому в большинстве случаев очевидны: у женщин просто нет денег на необходимые анализы, на лекарства и витамины, на разного рода обследования, в том числе и дополнительные, которые могут понадобиться. А когда ты вообще не был у доктора – то вроде все и нормально!

А потом мы с сожалением вынуждены констатировать, сколько у нас больных детей с хроническими и просто запущенными заболеваниями. Таким образом, у нас была создана специальная программа, в рамках которой помощь могут получить не только сами беременные женщины, но и члены семьи, нуждающиеся в медицинской помощи. При этом подчеркну – врачи Абхазии консультируют подопечных «Киараз» бесплатно. Вместе с тем финансовое обеспечение медицинской программы является одной из самых затратных статей бюджета «Киараз».

Рассказал Кадыр Аргун и о том, как три года назад «Киараз» изменил стратегию своей деятельности: вместо гуманитарных поставок продуктов они предложили своим подопечным участие в сельскохозяйственных проектах.

Правда, планы организации в 2020 году немного подкорректировала пандемия короновируса: поставки продуктов и товаров первой необходимости подопечным организации пришлось все-таки продолжать.

Что касается сельскохозяйственного направления, то это направление активно развивается уже три года. По решению Совета попечителей это направление признано в организации приоритетным, и ему будет и впредь уделяться особое внимание.

В 2020 году БОО «Киараз» по программе ЕС-ПРООН по развитию сельских территорий выиграла грант для осуществления проекта по разведению кур. В этот проект было включено девять семей. Было создано некоммерческое партнёрство, в котором девять семей объединились в кооператив птицеводства. В каждую семью было передано от 200 до 300 цыплят. Программа включала в себя предоставление подопечным строительных материалов для возведения курятников, благоустройство территории мини-птицеферм. Был приобретен инкубатор на 700 яиц, брудер на 300 цыплят. В июле 2020 года поступило оборудование, которое успешно используется в рамках программы развития мини-птицеферм. Розданное поголовье благополучно выросло в восьми семьях, а сами мини-птицефермы продолжают развиваться. На сегодня семьи – участники Программы получают до 400 яиц в месяц. Некоторые наладили сбыт продукции посредством интернет-ресурсов. Можно считать, что этот проект успешно внедрен в жизнь и продолжает реализовываться в реальном секторе экономики.

Весной прошлого года в рамках проекта обеспечения продовольственной безопасности, несмотря на проблемы с карантином, 400 семьям был роздан посевной материал: семена и саженцы однолетних культур – в частности, огурцов, помидоров, баклажанов, картофеля, различной зелени и др. Почти каждая семья получила урожай по 700–800 кг различных овощей. А это очень хорошие показатели. В результате 23 семьи смогли продать часть урожая, обеспечив себя при этом сполна.

Еще один проект «Мир, открытый для всех». Это комплексная программа помощи социально незащищенным и малоимущим семьям с детьми и представителям молодежи с ограниченными возможностями и инвалидностью. Речь идет об улучшении их жилищно-бытовых условий, обеспечении базовых материальных нужд (продуктовая помощь, одежда, предметы первой необходимости, гигиенические принадлежности; помощь в получении образования, содействие в трудоустройстве; помощь в оформлении документов, пенсий и пособий), а также об организации волонтерской деятельности. «Киараз» поставил вопрос о том, чтобы способные ребята из числа подопечных организации получили возможность поступать в колледжи в Сухуме, а также в Абхазский государственный университет, причем на бесплатное обучение. Есть несколько примеров успешного трудоустройства подопечных «Киараза» после окончания вуза. В этом помогают местные бизнесмены.

Организация ежегодно проводит культурно-массовые мероприятия для детей, а также различного рода благотворительные акции, например, «Счастливое Первое сентября», суть которого – приобретение канцелярских принадлежностей для школьников, или новогоднюю акцию «Подари Чудо», когда каждый желающий может исполнить заветное желание маленького подопечного фонда, купив ему подарок. А какой – можно узнать из писем Деду Морозу.

– Тысячи детей в последнее время получают от нас поддержку в получении медицинской помощи. 2019 год оказался сложным для наших подопечных и для самой организации в связи с сокращением финансирования. Дело в том, что подавляющее большинство семей обращаются к нам именно за медицинской помощью. В 2018 и 2019 годах основная часть обращений связана с необходимостью приобретения недешевых медикаментов, помощи (в основном материальной) в обследовании. Пользуясь сегодняшней нашей пресс-конференцией, обращаюсь к общественности, к диаспоре, к бизнесменам и прошу поддержать нас – прежде всего в медицинской сфере нашей деятельности. То есть мы хотим бросить клич среди наших сограждан, которым небезразлична судьба подрастающего поколения. Состояние здоровья сотен детей в нашей стране неудовлетворительное, и без нашей с вами поддержки у них нет ни единого шанса справиться со своей бедой. Мы с благодарностью примем помощь как натуральную, в виде медикаментов, так и в денежной форме. Масштабы сложившейся ситуации слишком велики, мы не справимся в одиночку! – подчеркнул К.Аргун.

Головной офис БОО «Кираз» расположен на улице Ю. Н. Воронова, в помещении, которое организации безвозмездно предоставил Новоафонский монастырь. В организации четыре сотрудника, включая самого Кадыра, дополнительных филиалов по районам республики нет. В районах активно работает волонтерское движение.

Практика показывает, что хорошим импульсом для самостоятельного заработка для многих людей становятся аграрные проекты. Реальное дело дает возможность подопечным фонда не просто получить кратковременную помощь, а стать, как говорится, обладателем удочки и в дальнейшем при правильном подходе уже самостоятельно заботиться о своем «улове».

Записали Марианна и Милана ЖИБА

Номер: 53Выпуск: 4057Рубрика: обществоАвтор: Записали Марианна и Милана ЖИБА