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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 09.06.2021

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений доводит до сведения населения, что плодовым, декоративным и лесным культурам угрожает опасный карантинный вредитель – АМЕРИКАНСКАЯ БЕЛАЯ БАБОЧКА.

Появились гусеницы первого поколения. При его обнаружении необходимо уничтожить паутинные гнезда с гусеницами путем обрезки и сжигания.

Одновременно следует провести химическую обработку одним из следующих препаратов: Димилин, Децис, Фастак, Каратэ.

За справками обращаться по адресу: г.Сухум, ул. Гулия, 28. Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений.


Номер:  53
Выпуск:  4057
Рубрика:  общество
Автор:  Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений

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