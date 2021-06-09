К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений доводит до сведения населения, что плодовым, декоративным и лесным культурам угрожает опасный карантинный вредитель – АМЕРИКАНСКАЯ БЕЛАЯ БАБОЧКА.

Появились гусеницы первого поколения. При его обнаружении необходимо уничтожить паутинные гнезда с гусеницами путем обрезки и сжигания.

Одновременно следует провести химическую обработку одним из следующих препаратов: Димилин, Децис, Фастак, Каратэ.

За справками обращаться по адресу: г.Сухум, ул. Гулия, 28. Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений.

Номер: 53Выпуск: 4057Рубрика: обществоАвтор: Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений