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09.06.2021
Номер: 53
Выпуск: 4057
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений доводит до сведения населения, что плодовым, декоративным и лесным культурам угрожает опасный карантинный вредитель – АМЕРИКАНСКАЯ БЕЛАЯ БАБОЧКА.
Появились гусеницы первого поколения. При его обнаружении необходимо уничтожить паутинные гнезда с гусеницами путем обрезки и сжигания.
Одновременно следует провести химическую обработку одним из следующих препаратов: Димилин, Децис, Фастак, Каратэ.
За справками обращаться по адресу: г.Сухум, ул. Гулия, 28. Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений.
Номер: 53
Выпуск: 4057
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений