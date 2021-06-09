СПОСОБСТВОВАТЬ ОБЪЕДИНЕНИЮ ОБЩЕСТВА

Встреча с продолжением

Инициативная группа в рамках ознакомления с программой нового политического движения Конгресс народа Абхазии (КНА) посетила Гудаутский район. Здесь состоялась встреча с активом Гудаутского района, в работе которой приняли участие депутаты Собрания района, главы администраций сел, руководство и сотрудники аппарата администрации Гудаутского района. Подобные встречи проходят во всех районах и городах республики по инициативе организационной группы политического движения Конгресс народа. Выступая перед собравшимися, Олег Дамения – абхазский философ и общественный деятель, Давид Пилия – предприниматель, Хатуна Шатипа – кандидат экономических наук, Абесалом Кварчия – предприниматель озвучили основные идеи и задачи, которые стоят перед политическим движением. При этом члены инициативной группы отмечали, что во время подобных встреч высказываются различные мнения, которые впоследствии находят отражение в готовящихся документах. Очень важно, когда происходит живой обмен мнением, и именно на таких встречах происходит откровенный разговор о наболевшем. Новое общественное движение, по мнению авторов идеи, будет способствовать объединению общества и позволит осуществлять выбор достойных кандидатов в Народное Собрание – Парламент РА. Задача Конгресса – активное содействие и проведение внутренней и государственной политики. Это укрепление государственной власти, улучшение качества управления, восстановление правового и социального порядка и решение проблем занятости населения, укрепление культурных ценностей и улучшение качества жизни человека, обеспечение информационной безопасности.

Решению проблем, которые накопились в обществе и требуют логического завершения, посвящают свою деятельность участники Конгресса.

Давид Пилия остановился на вопросах, которые, на его взгляд, тормозят развитие общества:

– Это в первую очередь отсутствие должного правопорядка, низкий уровень социальной организованности и качества управления, что в свою очередь привело к разгулу преступности, нарастания коррупции и теневой экономики. Особое беспокойство вызывает то, что общество разделилось на мелкие группы, и противодействие между ними продолжается.

По мнению выступавших ораторов, нет таких политических организаций в стране, способных позитивно влиять на жизнь и способных реально изменить действительность. Сила народа всегда была в единстве, именно сплоченность и взаимодействие помогали в самые сложные и трагические моменты истории Абхазии. Общество продолжает жить и остается перед лицом внутреннего вызова, который угрожает существованию и будущему государства. Лишь объединив усилия власти и народа, возможно выдержать с достоинством эти испытания.

Олег Дамения:

– У нашего народа большой потенциал, и чтобы он мог его реализовать, на наш взгляд, нужна организация, которая сможет объединить весь народ. Именно для этого и создается общественное движение КНА. Конгресс нужен для объединения различных слоев населения, независимо от их социального положения, этнической и конфессиональной принадлежности – в единую социальную силу. Наше государство всегда опиралось на потенциал многонационального общества. Поэтому в работе Конгресса мы видим представителей всех народностей, что впоследствии приведет к тому, что и в Парламенте, и во властных структурах будут представители всех народов и народностей РА.

В выступлении О.Дамения были также обозначены проблемы, которые волнуют общество в целом. Материальное благосостояние народа, проблемы, которые до сих пор не находят своего разрешения для жителей Галского района в связи с их статусом, большой процент молодых людей, злоупотребляющих наркотическими препаратами, участившиеся в последнее время случаи суицида.

Хатуна Шатипа:

– Я являюсь членом организационной группы и представляю небольшой научный коллектив, который более 10 лет занимается исследовательской работой по вопросам экономики и ее отраслей. Полученные нами материалы мы обсуждаем с привлечением ученых, политиков, практиков, представителей бизнеса, СМИ, и касаются они вопросов, которые возникают и существуют в нашем обществе. Результаты этих обсуждений мы доводим до представителей власти. И эта информация не является закрытой, она в открытом доступе. За все годы деятельности не было случаев, когда бы к нашей информации отнеслись предвзято или указали на то, что она носит искаженный характер. Однако мы за любое сотрудничество и каждое предложение рассматриваем с благодарностью. На наш взгляд, все материалы, которые нам удалось собрать, проанализировать за прошедшие годы, послужат четкой программой, которая нам нужна.

Председатель Собрания Гудаутского района Валерий Малия, поблагодарил гостей за встречу и отметил, что вопросы, которые волнуют общество, могут быть решены, если каждый гражданин почувствует свое личное участие в настоящем и будущем страны. Он отметил, что депутаты районного Собрания на очередном заседании более предметно обсудят предложенную информационную справку. Встречаясь с избирателями, мы будем информировать их о вопросах, которые будет решать Конгресс на начальном этапе выдвижения делегатов, – до выдвижения кандидатов в Парламент РА.

Завершая встречу, Олег Несторович Дамения специально для газеты «Республика Абхазия» ответил на мои вопросы, а касались они в основном тех направлений в работе Конгресса, которые будут связаны с выборами в будущее Народное Собрание – Парламент РА.

– Это новое общественное движение будет способствовать объединению общества и позволит осуществлять выбор достойных кандидатов в Народное Собрание – Парламент РА. Конгресс, на наш взгляд, позволит повлиять на реформирование существующей избирательной системы. Нам предстоит большая работа, чтобы ознакомить население страны с нашей программой. Этому и посвящена наша сегодняшняя встреча. Думаю, что мы примем приглашение и обязательно посетим подобные встречи в селах Гудаутского района и других районов Абхазии. Мы хотим услышать, как относятся к идее создания нового объединения наши люди, мы хотим услышать, какие именно вопросы волнуют людей в первую очередь. Нам нужно знать, какой именно Парламент нужен на данном этапе, и кто, по мнению граждан, может претендовать на звание депутата Парламента РА. На наш взгляд, Конгресс может сделать для нашего общества многое во благо Отечества. И мы, конечно, чувствуем поддержку в обществе и надеемся на совместную плодотворную деятельность. Большое значение будет иметь, на сколько мы сможем донести до наших граждан наши идеи. Это будет зависеть и от будущих делегатов Конгресса, которые будут представлены от каждого населенного пункта республики. Народ является основой абхазской государственности, и он должен занять свое достойное место. В этом в первую очередь заключается миссия нашей новой организации – Конгресса народа Абхазии – использовать потенциал, заложенный в Конституции РА.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 53Выпуск: 4057Рубрика: политикаАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району