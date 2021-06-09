СДЕЛКА С СОБСТВЕННОЙ СОВЕСТЬЮ

Свое мнение

Историков в Абхазии больше чем достаточно. И работ, написанных ими по истории Абхазии, тоже, как говорится, с избытком.

В общем-то, это вполне естественно. История Абхазии, причём с самых древнейших времён – предмет нашей гордости, и гордимся мы ей по праву. Потому, видимо, в историческую науку идут столь охотно, чтобы к гордости этой быть как-то причастными.

Но знаем ли мы свою подлинную историю? Объективны ли многочисленные исторические труды, с завидной периодичностью издаваемые в нашей стране? В этом начинаешь сомневаться после прочтения статьи доктора исторических наук А.Л. Папаскир, опубликованной в газете «Республика Абхазия» (№ 6, 7, 8 за 2021 год) под названием «Когда было создано Абхазское царство»?

По мнению автора, подлинной истории средневековой Абхазии до сих пор не написано, и историки в своих трудах, кроме В.Е. Кварчия, опираются на шаблоны, навязанные в советское время грузинской научно-исторической цензурой, повторяя, по сути, антиабхазские измышления, навязанные нашими заингурскими оппонентами. Собственно говоря, то, что мы сейчас называем «Историей Абхазии», все наши учебники и т.д. – это не что иное, как выгодная грузинам версия, с правдой не имеющая мало общего. А подлинная история Абхазии до сих пор не написана, несмотря на то что теперь уже вроде бы ничто нам не мешает сделать это.

Даже учебник абхазской истории известного ученого историка З.Анчабадзе искажает историю Абхазии, как об этом пишет профессор Папаскир. Анчабадзе допускал в своей книге грузинские варианты потому, что грузины могли заблокировать выход учебника. Подобное продолжается и сейчас. Недавно был утверждён международный классификатор (стандарт), где также опередили абхазов и протащили своё.

Возникает резонный вопрос: Уважаемые абхазские историки, а чем, собственно говоря, вы занимаетесь? Для чего у нас существуют столь солидные организации, как Абхазский институт гуманитарных исследований, Академия наук Абхазии, исторический факультет Абхазского государственного университета и т.д. и т.п.?

Неужели для того, чтобы, как отметил в одном из своих выступлений профессор О. Дамения, который цитирует в статье А. Папаскир, писать никчёмные книги, «которые никто не редактирует и не читает...». Или наши учёные видят свой долг в активном участии в политическом противоборстве, в поддержке того или иного кандидата, отдавая этому весь свой потенциал?

Как пример политизированности истории приведу выдержку из статьи государственного и общественного деятеля, публициста В.Пилия «Имена президентов – это история нашего народа» (газета «Республика Абхазия», № 116, 2020 года).

В частности, он пишет о С.В. Багапш и Р.Д. Хаджимба: «...Эти две несоответствующие личности постоянно взбудораживали всё население...». Простите, как вяжется эта уничижительная характеристика с высочайшей оценкой деятельности С.В. Багапш на посту Президента Абхазии, виднейшими российскими политиками, в том числе В.В. Путина и Д.А. Медведева?

Из каких соображений позволяет себе такое В. Пилия? Думаю, опять же из конъюнктурных, политических. И нечто подобное частенько допускают в своих работах и наши историки – вместо того, чтобы заниматься своим прямым делом – изучать подлинную историю Абхазии. Не пора ли, уважаемые историки, прекратить заниматься пустой болтовнёй, а взяться за дело? Не пора ли, объединив усилия, поработать над созданием фундаментальных трудов о подлинной, лишённой всякого рода конъюнктурных наслоений истории Абхазии?

Думаю, именно в этом заключается долг настоящего ученого перед Родиной, перед своим народом, перед будущими поколениями граждан Абхазии. Нужно сделать всё возможное, приложить все силы для того, чтобы Абхазия не превратилась в страну с «непредсказуемым прошлым».

От этого во многом зависит наше будущее...

П.Б. АЛАН, заслуженный работник сельского хозяйства РА, заслуженный работник высшей школы РА, почётный профессор АГУ

Номер: 53Выпуск: 4057Рубрика: политикаАвтор: П.Б. АЛАН, заслуженный работник сельского хозяйства РА, заслуженный работник высшей школы РА, почётный профессор АГУ