ДИАГНОЗ – COVID-19

Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 286 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 44 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, у 29 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ – 11, в Гагрской ЦРБ – 14, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15549 человек. Зарегистрировано 236 летальных случаев. Выздоровели 14947 человек.

Номер: 53Выпуск: 4057Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс