СПАСИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНА

Здоровье

Минздрав обращает внимание граждан республики, что вакцинацию от коронавирусной инфекции можно проводить не только по месту прописки, но и по месту жительства.

По данным на 5 июня, по всей Абхазии вакцинировались уже 2076 человек. 79 человек привились вторым компонентом «Спутник V», 72 из них – в Сухуме.

Поток желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции с каждым днем только увеличивается.

Поскольку в столичной поликлинике №1 очередь на вакцинацию уже расписана до июля, было принято решение открыть дополнительные пункты в Городской клинической больнице, городской поликлинике №3 (Синоп) и в районной поликлинике по ул. Абазинской, сообщила начальник Управления здравоохранения Администрации г. Сухума Ирма Воуба.

Всего в Сухуме уже привились более одной тысячи человек, и, по словам Воуба, осложнение не наблюдалось ни у одного из них.

Номер: 53Выпуск: 4057Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс