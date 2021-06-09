ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Павлу Васильевичу Флоренскому 7 июня исполняется 85 лет. Союз журналистов Республики Абхазия искренне поздравляет его с этой прекрасной датой.

Павел Флоренский является членом Союза журналистов Республики Абхазия с 2019 года. Не бывало случая, чтобы в свои приезды в Сухум он не надиктовал для периодической печати пару-другую статей, размышлений, не дал интервью телевидению. Он также активно выступает и в российской прессе с материалами об Абхазии. Особенно часто Павел Васильевич это делал в период грузино-абхазской войны и после её окончания. Опубликовал ряд статей, посвящённых вооружённым конфликтам в разных точках региона Кавказа, в «Независимой газете». Регулярно выступает на радио и на телеканалах «Россия», «ТВ-Первый», «РЕН-ТВ» и других.

Крупный филателист, он много писал об абхазских марках, о работе почтовой связи Абхазии.

Наибольшей заслугой Павла Флоренского является издание «Белой книги Абхазии. 1992 – 1993 гг.», вышедшей во время войны в соавторстве с Юрием Вороновым и Татьяной Шутовой.

Павел Васильевич Флоренский – почётный академик Академии наук Республики Абхазия, академик РАЕН, Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры, доктор геолого-минералогических наук, профессор Госуниверситета нефти и газа им. И.М. Губкина (Москва). Автор ряда книг и более 500 научных статей в различных российских и зарубежных изданиях. Член Союза писателей России.

Желаем Павлу Васильевичу здоровья, новых творческих успехов, благополучия, долгих лет жизни!

Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Республики Абхазия

Номер: 53Выпуск: 4057Рубрика: обществоАвтор: Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Республики Абхазия