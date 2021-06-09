СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

Наш Сухум

За пять месяцев этого года исполнение плановых показателей столичного бюджета составило 102 %. Об этом сообщил глава Администрации Сухума Беслан Эшба на совещании, которое провел Президент РА Аслан Бжания 4 июня. Что касается мая этого года, то тут бюджет Сухума недосчитался 16%.

Эшба объяснил причины невыполнения плана за май этого года.

«Плановое задание на май было выполнено на 84%. Плановый показатель прошлого года, когда часть НДС зачислялась в местные бюджеты, составлял 93 млн рублей, фактическое исполнение составило 97 млн рублей. В прошлом году мы перевыполнили план. Если разложить налоговые поступления в бюджет, то на НДС приходилось 16 млн рублей. В данный момент этого НДС у нас нет, есть налог на прибыль. Налог на прибыль – не такой постоянный налог, он имеет определенные рамки поступления в городские бюджеты», – сказал Эшба.

По словам Эшба, проанализировав ситуацию с поступлением налогов в столичный бюджет, в Администрации пришли к следующим выводам: «Выяснили, кто больше всех налогов заплатил в этом месяце, а где произошло выпадение. Например, в 2019 году компания «Вина и воды Абхазии» заплатила 46 миллионов рублей налога на прибыль, в 2020 году – 58 миллионов, в этом году – 7 миллионов. Нам объяснили, что они произвели отгрузку товаров, но пока выручка не поступила, поэтому и не смогли заплатить налог на прибыль».

Эшба отметил, что невыполнение плановых показателей по налоговым платежам связано с рядом объективных причин: «Это – выпадение по сравнению с прошлым годом НДС и недопоступление налога на прибыль от предприятий и организаций, которые в прошлом и позапрошлом году стабильно платили налоги. Это временные сложности, но к концу полугодия мы, конечно, поправим ситуацию».

По информации Беслана Эшба, в Сухуме 1870 мест размещения туристов. Президент интересовался, когда будет освещена телевизионная вышка, и как обстоят дела с реконструкцией причала на «Брехаловке».

Эшба сказал, что причал будет восстановлен, но они не могут торопить людей, поскольку этот проект осуществляется как благотворительная акция.

Что касается телевизионной вышки, то там проблема в старом телевизионном оборудовании, которое мешает её освещению. Без специальных монтажников его нельзя демонтировать. Вышку придется подсвечивать с трех сторон, чтобы обойти эти «тарелки», требующие демонтажа. Один фонарь стоит примерно 150 тысяч рублей, и потребуется недели две, чтобы приступить к решению проблемы освещения вышки.

Планируется обновить фасады двух 16-этажных домов на въезде в Сухум. На это потребуется 3,7 млн рублей на один дом и 3,3 млн рублей – на другой. На этой неделе уже начнутся фасадные работы.

Мэр Сухума также представил информацию о состоянии дел с борьбой с коронавирусом. В столице было всего 5 687 заболевших, выздоровели 5228 человек. 250 человек пока болеют, 140 человек – на самоизоляции.

В неделю в Сухуме заболевают 66-67 человек.

В инфекционной больнице 44 койки для больных CОVID-19, работает полностью оборудованная реанимационная палата на 7 коек. Планируется увеличить количество коек до 50.

Вакцинация проводится в Сухумской городской клинической больнице и поликлиниках №1 и №3. В среднем в день вакцинируются до ста человек. Уже привито первым компонентом вакцины 1020 человек, вторым – 12.

Президент сообщил, что архитектор Григорий Потоцкий хочет подарить памятник Добру. «Во многих городах стоят его памятники. Надо будет подумать, где его можно установить. Надо начинать обустраивать нашу столицу», – подчеркнул Бжания и отметил необходимость привлечения инвестиций для благоустройства Сухума.

Номер: 53Выпуск: 4057Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс