СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования экс-президенту Южной Осетии Эдуарду Кокойты и его брату Роберту по случаю смерти родителей.

«Выражаю искренние соболезнования вашей семье по случаю кончины ваших родителей. Уход из жизни матери и отца – это невосполнимая утрата. Ваши родители честно прожили жизнь, воспитали достойных сыновей Отечества. В Абхазии, где хорошо знают вашу семью, разделяют с вами боль одновременной утраты родителей. Прошу передать мои искренние соболезнования всем членам вашей семьи. В этот трудный для семьи час я выражаю вам поддержку и желаю крепости духа», – говорится в телеграмме соболезнования.

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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб выразил соболезнования экс-президенту Республики Южная Осетия Эдуарду Кокойты в связи с кончиной родителей.

В телефонном разговоре А.Анкваб лично выразил слова сочувствия Э.Кокойты, а также направил ему телеграмму от имени Правительства Абхазии.

«Дорогой Эдуард Джабеевич, от себя лично и от Правительства Республики Абхазия выражаю вам искренние соболезнования в связи с постигшей Вашу семью невосполнимой утратой – безвременной кончиной Джабея Гавриловича и Демико Васильевны. Глубоко скорбим вместе с Вами, всем сердцем разделяем боль потери родителей. Примите слова поддержки в это трудное для Вашей семьи время.

С уважением,

Александр АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия»

Номер: 53Выпуск: 4057Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия, Александр Анкваб, Премьер-министр Республики Абхазия»