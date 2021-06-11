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11.06.2021
Номер: 54
Выпуск: 4058
Рубрика: политика
Автор: Из российской прессы
Лето-2021
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ТУРИСТЫ ПОШЛИ ТОЛЬКО ИЗ ДВУХ СТРАН
С 1 июня Грузия открыла свои сухопутные границы, которые в отличие от воздушного сообщения оставались закрытыми больше года из-за пандемии коронавируса. С наступлением жаркого лета грузинским КПП на суше разрешено пропускать иностранных туристов. Но не все страны-соседи готовы снять ограничения на посещение Грузии.
Летний сезон ознаменовался взаимным открытием грузинских сухопутных границ только с Турцией и Арменией. Путешественников, которые по земле переходят границу, пока немного.
Туристическая отрасль в Грузии находится в тяжелом состоянии.
Номер: 54
Выпуск: 4058
Рубрика: политика
Автор: Из российской прессы