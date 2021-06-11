Лето-2021

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ТУРИСТЫ ПОШЛИ ТОЛЬКО ИЗ ДВУХ СТРАН

С 1 июня Грузия открыла свои сухопутные границы, которые в отличие от воздушного сообщения оставались закрытыми больше года из-за пандемии коронавируса. С наступлением жаркого лета грузинским КПП на суше разрешено пропускать иностранных туристов. Но не все страны-соседи готовы снять ограничения на посещение Грузии.

Летний сезон ознаменовался взаимным открытием грузинских сухопутных границ только с Турцией и Арменией. Путешественников, которые по земле переходят границу, пока немного.

Туристическая отрасль в Грузии находится в тяжелом состоянии.

Номер: 54Выпуск: 4058Рубрика: политикаАвтор: Из российской прессы