Лето-2021

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РАЗОЧАРОВАЛИСЬ В КРЫМУ

Российские туристы поделились своими впечатлениями от отдыха в Крыму в 2021 году с корреспондентами издания «Аргументы и факты».

В большинстве своем туристы недовольны двумя моментами: высокими ценами и отсутствием городской инфраструктуры.

Турист из Челябинска рассказал, что его семья отдохнула на полуострове в мае за 40 тысяч рублей. При этом в июле эти же путевки подорожали и цена номера увеличилась с 3,6 до 4,5 тысячи рублей за сутки.

«Отель был небольшой. Собственный чистый бассейн, включены завтраки. Это не Турция, не объешься, но питание хорошее», – прокомментировал свой отпуск Сергей.

Москвичка рассказала об отдыхе в Алуште.

«За территорию отеля мы не ходим, для меня наш юг – скорее предмет страхов. В отеле еды много, а рисковать здоровьем за его пределами не хочется», – объяснила туристка.

За путевку на четверых туристка заплатила 68 тысяч рублей.

Номер: 54Выпуск: 4058Рубрика: политикаАвтор: Из российской прессы