Нормализация взаимоотношений с США возможна только в случае равноправного и стабильного диалога, говорит глава МИД России Сергей Лавров

Политика

...«Но мы все-таки реалисты и не можем игнорировать упорное нежелание наших западных коллег, я бы даже сказал, агрессивное нежелание признавать эту объективную действительность как она есть, не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило», – сказал Лавров.

«Не надо принимать нашу готовность к диалогу с любым партнером за слабость. Наш президент не так давно подчеркнул в ответ на ультиматумы Запада, что красные линии в отношении с зарубежными партнерами будем определять мы сами, и прежде всего будем отстаивать свои взгляды на мироустройство, на то, как надо развивать международные отношения в полном соответствии, подчеркну, с теми принципами и ценностями, которые закреплены не в чьих-то узко согласованных документах, а в уставе Организации Объединенных Наций», – добавил Лавров.

Российский министр отметил, что Россия готова к работе с любым партнером, но «никакой игры в одни ворота не будет». «Ни санкции, ни ультиматумы не годятся для того, чтобы пытаться разговаривать с нами и достигать каких-то договоренностей», – отметил он....

Подготовил Юрий КУРАСКУА

Номер: 54Выпуск: 4058Рубрика: политикаАвтор: Подготовил Юрий КУРАСКУА