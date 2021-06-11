Политика

ЗНАКОВАЯ ВСТРЕЧА БОЛЬШИХ ЛИДЕРОВ

(Она может изменить расклад в мире)

...«В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки: этих купим, этих напугаем, с этими договоримся», – заявил Президент РФ В.Путин.

При этом Президент отметил, что в подобных случаях количество проблем постепенно нарастает, и наступает момент, «когда с ними уже не справиться».

«И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», – подчеркнул глава государства, отметив, что и сам родился в СССР.

«Мы слышим угрозы, продолжающиеся из Конгресса, еще откуда-то. Все это делается в ходе внутриполитических процессов США. Люди, которые это делают, исходят, видимо, из того, что экономическая, военная, политическая мощь такова, что это не страшно, что это они переживут», – пояснил В.Путин.

В. Путин ранее указал, что Вашингтон хочет сдержать развитие России, и говорит об этом публично. По его словам, именно с этим связаны сложности в отношениях двух стран – «и ограничения в сфере экономики, и попытки влиять на внутриполитические процессы» в России....

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...Президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой.

Американский лидер перед встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным объяснил позицию западного государства и сообщил, что планирует увидеться с Президентом России после встречи со своими соратниками.

«Я встречусь с Владимиром Путиным после дискуссий на высшем уровне с друзьями, партнерами и союзниками, которые видят мир в той же перспективе, что и США, и с которыми мы обновим связи и общие цели», – заявил Байден.

Ранее Владимир Путин призвал США смириться с существованием России.

«Россия есть, была и будет», – сказал Путин.

16 июня в Женеве состоится встреча Владимира Путина с американским президентом. На повестке стоят вопросы разоружения и разрядки локальных конфликтов, а также урегулирования ситуации с послами....

Подготовил Юрий КУРАСКУА

Номер: 54Выпуск: 4058Рубрика: политикаАвтор: Подготовил Юрий КУРАСКУА