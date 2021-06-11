СТАЛИ ПЕРЕД ВЫБОРОМ

Проблема

В пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании состоялась пресс-конференция с участием представителей топливных компаний, на которой обсуждалась возможность роста цен на отдельные категории топлива. На вопросы журналистов отвечали заместитель генерального директора РУП «Абхазская государственная топливная компания» Валерий Ардзинба, юрисконсульт РУП «АГТК» Лаша Цаава, генеральный директор ООО «Азид» Адамыр Габуния, коммерческий директор ООО «Алхан» Екатерина Горбунова.

Представители топливных компаний утверждают, что по ныне существующим ценам работать приходится в убыток.

Валерий Ардзинба сказал: «Поскольку мы закупаем топливо из Российской Федерации, мы полностью зависим от ценовой политики на российском и мировом рынках. Мы сдерживаем цены в ожидании постановления Кабинета Министров о разрешении на поднятие цен на топливо».

Лаша Цаава отметил, что с нового года нет никакой речи о прибыли: «Несмотря на рост оптовых цен на топливо, наценка АГТК продолжает составлять всего 1-1,5 рубля. Повышение цен на топливо мы рассматриваем как крайнюю необходимость, потому что мы оказались в такой ситуации, когда нам приходится выбирать между повышением цен и дефицитом топлива».

Екатерина Горбунова заявила, что в связи с ростом оптовых цен компания уже прекратила продажу бензина марки АИ-92: «Мы не вписываемся в регламент цен, установленный правительством, поэтому мы приостановили продажу бензина марки АИ-92. На данный момент к нам зашел бензин, себестоимость которого составляет 44 рубля 60 копеек. Соответственно, мы не можем продавать его в убыток по установленным ценам».

Адамыр Габуния подчеркнул необходимость поиска сбалансированного решения проблемы: «На сегодняшний день себестоимость топлива значительно выше отпускных цен, установленных Кабинетом Министров. На протяжении полугода мы пытались сдерживать ситуацию. Сегодня мы пришли к тому, что необходимо найти разумный компромисс между социальной ответственностью и обеспечением бесперебойной поставки топлива в Абхазию. Мы уже на пределе, и уже через несколько дней будем вынуждены останавливать отпуск топлива на продажу».

Номер: 54Выпуск: 4058Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс