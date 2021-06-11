ТОПЛИВО: МНОГОЕ ЗАВИСИТ НЕ ОТ НАС

В Кабинете Министров РА

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с членами Кабинета Министров и руководителями компаний, осуществляющих поставку топлива в республику.

Целью встречи стало обсуждение вопросов работы топливных компаний в условиях повышения цен, по которым они осуществляют закупки.

По словам представителей компаний, с начала года наблюдается устойчивая тенденция к повышению оптовых закупочных цен на нефтепродукты, закупаемые за пределами Республики Абхазия, а с учётом доставки и таможенного оформления грузов установленные предельные оптовые и розничная цены ниже фактической себестоимости поставок.

Данные обстоятельства, с учетом того, что в летний период объем потребления топлива вырастает на 25-30 %, в значительной степени снижают финансовые возможности компаний своевременно обеспечивать закупку и поставку топлива.

В этой связи представители топливного бизнеса просят Правительство внести изменение в Постановление «Об установлении предельных цен на нефтепродукты», повысив предельные цены.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган прокомментировала ситуацию, приведя в своём докладе данные о динамике увеличения цен в России: «В основном все поставки идут из России. Абхазский импорт напрямую зависит от уровня российских цен. С декабря 2020 года произошел резкий всплеск цен на поставки нефтепродуктов. В тот период в среднем рост цен составлял 10%. Собственного рынка, который бы формировал цены поставки, у нас нет. Факторы, которые влияют на формирование цен, – сезонный спрос на нефтепродукты, динамика роста налоговой нагрузки, рост издержек, профилактика и плановые ремонты заводов производителей, динамика производства нефтепродуктов нефтяными компаниями. Рынок нефтепродуктов Абхазии регулируется государством, при этом с формальной точки зрения, обладая механизмом сдерживания путем определения предельной цены, государство в политике регулирования напрямую зависит от ценовой конъюнктуры стран-импортеров. Если обратиться к динамике изменения цен на поставку нефтепродуктов, с начала года АИ-92 – на 28 %, АИ-95 – на 26%, дизельное топливо – на 30%. Сейчас же розничные цены в России следующие: цена на АИ-92 составляет 46,06 рублей, что на 5,06 рублей за литр дороже текущей розничной цены в Республике Абхазия, АИ-95 – 50,01 рублей, что на 7,01 рублей дороже текущей розничной цены в Республике Абхазия, дизельное топливо – 48,02 рубля, что на 7,02 дороже текущей розничной цены в Республике Абхазия».

Премьер-министр Александр Анкваб поручил министрам провести детальный анализ прогнозных данных, изучить финансовое состояние топливных компаний, объёмы их возможностей и кредитных обязательств.

«Учитывая, что цены на топливо влияют на формирование стоимости различных услуг и товаров, мы с вами должны принять обоснованные и взвешенные решения, при этом ни в коем случае не допустить дефицита топлива. В этой связи прошу еще раз всех присутствующих очень ответственно отнестись к возможному принятию решения об изменении цен. Параллельно предлагаю участникам рынка с понимаем отнестись к сложившимся условиям работы», – заключил А.Анкваб.

Номер: 54Выпуск: 4058Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс