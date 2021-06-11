РОДНОЙ ЯЗЫК: СОХРАНИТЬ И РАЗВИВАТЬ

Особое внимание

В Абхазском государственном университете прошел Общенациональный лингвистический Форум.

Мероприятие организовал Центр лингвистики и информационных технологий АГУ.

Участники форума обсудили вопросы сохранения и развития абхазского языка, внедрения новых методик и цифровых технологий в процесс его изучения.

На форуме с приветственной речью выступил Президент РА Аслан Бжания.

«Вопрос, который вы обсуждаете сегодня, имеет огромное значение для всей Абхазии и её народа. Говорят, что народ существует, пока существует его родной язык. Наше государство будет существовать, пока абхазы будут разговаривать на абхазском языке.

И в этом нам нужна ваша поддержка – ученых. Давайте вместе решим, как привлекать нашу молодежь к изучению родного языка, как изменить учебный процесс, где упросить, а где усложнить его. Решение этого вопроса нельзя переносить на завтра. Процессы, которые происходят сегодня в мире, несут немалую опасность для малочисленных народов. По данным ЮНЕСКО, в мире исчезают по два языка в месяц. При этом, мы имеем независимое государство, которое должно стать спасением для нашего народа.

В соответствии с Конституцией, абхазский язык является государственным, и им должны пользоваться государственные институты. Даю указание всем учреждениям и службам уделять особое внимание абхазскому языку», – сказал глава государства.

Ректор АГУ Алеко Гварамия отметил, что университет делает все возможное для сохранения и развития абхазского языка.

«Нужно оставить спекуляции о том, что абхазский язык знает всего 50% населения, это неправда. Такие исследования не проводились, и сделать это наш долг – долг Абхазского университета. Мы видим здесь уровень знания родного языка нашей молодежи», – отметил Гварамия.

Ученые и педагоги, выступавшие на форуме, озвучили ряд направлений, которым необходимо уделить особое внимание, в том числе обучению абхазскому языку с раннего возраста, особенно в детских садах, а также образовательному процессу в школах и университете.

Речь шла и о том, что Президент страны, Спикер Парламента, Премьер-министр должны проводить заседания Парламента и Кабинета Министров, совещания, различные встречи и на абхазском языке. Немаловажное значение имеет и ведение делопроизводства на родном языке.

Номер: 54Выпуск: 4058Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс