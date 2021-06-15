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Рабочая поездка
Президент РА Аслан Бжания совершил рабочую поездку в Гулрыпшский район.
Глава государства посетил спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Агудзере. Комплекс был построен в 2014 году в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Директор спорткомплекса Мурман Какубава проинформировал Президента, что часть объекта отдана в аренду российскому спортивному футбольному клубу «Девятка» (г. Москва), который использует его как базу для сборов.
«В 2019 с руководителями футбольной команды «Девятка» был заключён договор о сотрудничестве, с тех пор они каждый год приезжают сюда на сборы. Арендная плата, конечно же, идет в бюджет района. Арендаторы оказали нам немалую поддержку, в прошлом году они поменяли напольное покрытые в спортзале, в этом году привезли новые тренажёры», – сказал Какубава.
В спорткомплексе функционируют секции футбола, волейбола, баскетбола, карате и бокса.
В эти дни футбольный клуб «Девятка» находится на сборах в Агудзере. Вместе с москвичами тренируются и местные ребята.
Президент поинтересовался у российского тренера, есть ли потенциал у наших юных абхазских спортсменов. Александр Тарасов ответил, что среди игроков абхазских команд есть немало талантливых ребят и это заметно сразу.
Аслан Бжания отметил важность развития физической культуры и спорта в республике.
Глава государства также посетил храм святого Николая Чудотворца при Православном паломническом центре «Елисавета» в селе Мачаре.
Аслан Бжания пообщался с настоятельницей Елисаветой. Она рассказала историю создания центра и строительства храма и подарила А.Бжания икону Александра Невского.
Номер: 55
Выпуск: 4059
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс