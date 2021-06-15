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ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ НАШЕЙ СООТЕЧЕСТВЕННИЦЫ
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народную артистку Республики Абхазия и Российской Федерации Хиблу Герзмава с присуждением ей Государственной премии Российской Федерации 2020 года за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.
Уважаемая Хибла Леварсовна!
Сердечно поздравляю Вас с присуждением Государственной премии Российской Федерации 2020 года за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.
Ваш уникальный голос, харизма, трудолюбие и красота вызывают искреннее восхищение и зрительскую любовь.
Вручение одной из высших государственных наград Президентом России в день главного государственного праздника является признанием Ваших выдающихся заслуг в развитии российского и мирового оперного искусства.
Народ Абхазии гордится Вами, любит и с нетерпением ждет Вас на родной земле. Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» стал одним из самых важных культурных событий Абхазии, который дарит нам замечательное настроение и прославляет нашу страну.
Желаю Вам, дорогая Хибла Леварсовна, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.
С уважением,
Аслан БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
Номер: 55
Выпуск: 4059
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия