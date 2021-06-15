ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ НАШЕЙ СООТЕЧЕСТВЕННИЦЫ

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народную артистку Республики Абхазия и Российской Федерации Хиблу Герзмава с присуждением ей Государственной премии Российской Федерации 2020 года за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.

Уважаемая Хибла Леварсовна!

Сердечно поздравляю Вас с присуждением Государственной премии Российской Федерации 2020 года за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.

Ваш уникальный голос, харизма, трудолюбие и красота вызывают искреннее восхищение и зрительскую любовь.

Вручение одной из высших государственных наград Президентом России в день главного государственного праздника является признанием Ваших выдающихся заслуг в развитии российского и мирового оперного искусства.

Народ Абхазии гордится Вами, любит и с нетерпением ждет Вас на родной земле. Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» стал одним из самых важных культурных событий Абхазии, который дарит нам замечательное настроение и прославляет нашу страну.

Желаю Вам, дорогая Хибла Леварсовна, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

С уважением,

Аслан БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

Номер: 55Выпуск: 4059Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия