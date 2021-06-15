ОЦЕНКА ТАЛАНТА И ИСКУССТВА

12 июня – в День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась торжественная церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год.

За вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства Государственной премии Российской Федерации была удостоена народная артистка России и Абхазии, оперная певица, солистка Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава.

Премию Хибле Герзмава вручил Президент РФ Владимир Путин.

«За вклад в развитие оперного искусства Государственная премия присуждается Хибле Леварсовне Герзмаве – обладательнице чарующего тембра голоса и актёрской индивидуальности. Она мастерски исполняет как сложнейшие партии оперного репертуара, так и джазовые композиции, входит в число наиболее востребованных российских певиц. А служение в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Леварсовна успешно сочетает с гастрольной, педагогической и благотворительной деятельностью», – отметил Владимир Путин в своей речи перед награждаемыми.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Благодарю Вас за высокую оценку моей профессиональной деятельности. Я горжусь тем, что я народная артистка великой страны – России, и народная артистка Республики Абхазия, где я родилась. И сегодня, получая Государственную премию из Ваших рук, я с ещё большей гордостью продолжу свой музыкальный путь.

Я бесконечно счастлива, что у меня лучшее образование в мире, и получила я его здесь, в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, где теперь уже и сама преподаю. С особой любовью уже почти 30 лет я служу в Музыкальном академическом театре имени Станиславского и Немировича-Данченко и с огромной радостью представляю нашу страну в первых оперных театрах мира. Для меня очень важно, что музыкальные традиции России живут и обогащают мировую культуру», – сказала Хибла Герзмава на церемонии вручения премии в Кремле.

Номер: 55Выпуск: 4059Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс