ОБЪЯВЛЕНИЕ

Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Верховного суда Республики Абхазия – две вакантные должности.

К заявлению прилагаются:

1) подлинник документа, удостоверяющего личность кандидата на должность судьи как гражданина Республики Абхазия, или его заверенная копия;

2) анкета, содержащая биографические сведения о кандидате на должность судьи, в которой также указываются сведения об отсутствии обстоятельств, препятствующих избранию на должность судьи, а также фамилия, имя, отчество, дата и место рождения каждого из членов его семьи;

3) подлинник документа, подтверждающего высшее юридическое образование кандидата на должность судьи, или его заверенная копия;

4) документ, подтверждающий признание в Республике Абхазия в установленном законодательством порядке высшее юридическое образование кандидата на должность судьи, полученное в иностранном государстве, или его заверенная копия;

5) подлинники трудовой книжки и иных документов, подтверждающие стаж работы по юридической специальности, необходимый для занятия должности судьи, или их заверенные копии;

6) документ, свидетельствующий об отсутствии у кандидата на должность судьи заболеваний, препятствующих избранию на должность судьи;

7) документ, свидетельствующий о том, что кандидат на должность судьи не состоит (не состоял) на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

8) документ, свидетельствующий об отсутствии у кандидата на должность судьи судимости, в том числе погашенной или снятой;

9) сертификат о результатах квалификационного экзамена или его заверенная копия;

10) характеристика с места работы за последние пять лет, отражающая оценку профессиональной деятельности кандидата на должность судьи, его деловых и нравственных качеств;

11) письменное согласие кандидата на должность судьи на проведение соответствующих проверочных мероприятий компетентными государственными органами Республики Абхазия;

12) декларация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата на должность судьи и членов его семьи;

13) фотографии кандидата на должность судьи.

Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи.

Судьей может быть гражданин Республики Абхазия:

1) имеющий высшее юридическое образование;

2) имеющий стаж работы по юридической специальности, необходимый для занятия должности, на которую претендует;

3) не имеющий или не имевший судимости, в том числе не имевший погашенную или снятую судимость либо в отношении которого уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям;

4) не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Республики Абхазия на территории иностранного государства, за исключением лиц, указанных в статье 6 Закона Республики Абхазия от 8 ноября 2005 года, N 1168-c-XIV «О гражданстве Республики Абхазия» (далее – Закон Республики Абхазия «О гражданстве Республики Абхазия»);

5) не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

6) не состоящий (не состоявший) на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

7) не имеющий заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи.

Кандидатом на должность судьи не может быть лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, а также ранее освобожденное от должности судьи в связи с небезупречным поведением.

При соответствии вышеуказанным требованиям судьей Верховного суда Республики Абхазия может быть гражданин, достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы по юридической специальности не менее 10 лет.

Прием заявлений кандидатов на должность судьи осуществляется в помещении Министерства юстиции Республики Абхазия, расположенного по адресу: г.Сухум, ул. Званба, д.9, четвертый этаж (тел. 229-44-90), с 10.06.2021г. по 23.06.2021г. включительно.

Номер: 56Выпуск: 4060Рубрика: обществоАвтор: Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия