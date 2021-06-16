НАБЕРЕЖНАЯ СУХУМА ПОМОЛОДЕЕТ

У каждого города есть своя визитная карточка. В Сухуме таковой является набережная Махаджиров. Визитка, как правило, указывает на самый отличительный признак обладателя, принесший ему широкую известность. Сухумская бухта имеет неповторимую в архитектурном решении набережную, которую помнит не одно поколение людей.

Даже на спутниковых картах Googlе планеты Земля в увеличении можно разглядеть уникальные и всегда узнаваемые восьмигранные опоры на кубах, увенчанные сферическими плафонами. В картах онлайн на прибрежной белой линии от поворота на Маяк до Красного моста можно увидеть, как в различное время суток бросают тень знаменитые колонны сухумских фонарей на набережной. Один из самых первых космонавтов планеты Валерий Быковский, дважды Герой Советского Союза, в неофициальной беседе вспоминал, как с космических высот рассматривал любимые сердцу места на Земле. Среди таковых была посещаемая многими космонавтами Абхазия. Очертания Сухума космонавты узнавали по неповторимой набережной. Кстати, Юрий Гагарин тоже отдыхал в санатории МВО и любовался уходящей вдаль перспективой белых колонн у моря.

Сухумская набережная в последнее время обретает новые черты. Можно сколько угодно масштабно модифицировать набережную с целью создания доступной и комфортной среды, но колонны- фонари создают неповторимый облик столицы.

Директор Муниципального учреждения «Горстройпроект» Астамур Пипия сообщил газете «Республика Абхазия»:

– Мы в работу взяли участок от набережной Махаджиров № 32, здание Администрации Президента Абхазии до кафе «Пингвин». «Горстройпроект» не устанавливает новые колонны, мы реставрируем то, что есть. Часть колонн сильно повреждена, от времени они изменили наклон. Повреждена также электропроводка. Электричество будет проведено заново, но привычные плафоны-шары останутся теми же. Часть заменим, часть почистим. Все будет аккуратным и красивым. Даже орнамент на кубах необходимо сохранить. Важно, что освещение останется привычным для жителей Сухума и гостей нашего города. Цвет не будет белоснежным. Родной цвет – теплый белый с оттенком алебастрового. Технология реставрации следующая: армирующая сетка укрепит слой клеящей смеси, которая максимально устойчива к разрушению. Непосредственная близость к морю – это взаимодействие с агрессивной средой. Ветер, влага, соль достаточно быстро разрушают не только штукатурный слой, но и сами опоры. Поэтому необходимо покрывать колонны не фасадной водоэмульсионкой, а специальной краской на силиконовой основе. Она даст возможность сохранить нарядный вид колонн лет на пять. В срочной реконструкции и в энергообеспечении на указанном участке нуждается девять колонн. Надеемся, что все у нас получится. Сухумчане и наши гости увидят всеми любимую набережную в своем первоначальном виде. Важно сохранить ее аутентичность. Это лицо города.

Нина СПАССКАЯ

Номер: 56Выпуск: 4060Рубрика: обществоАвтор: Нина СПАССКАЯ