СООБЩАЕТ САЙТ МВД РА

С 1 по 14 июня обнаружено восемь нелегально действующих объектов по добыче криптовалют.

В Сухуме приостановлена деятельность трех работающих на момент проверки майнинг-объектов. 17 аппаратов обесточены. В отношении владельцев криптоферм составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 96 прим.1 КоАП РА.

В Гудаутском районе также выявлены три майнинг-фермы. 128 аппаратов отключены и опломбированы. Крупная майнинг-ферма по добыче криптовалют обнаружена и в Галском районе, количество работающих аппаратов в которой составило 184 единицы.

17 аппаратов по добыче криптовалют обнаружены в Гагрском районе. Общая мощность незаконного электропотребления этих аппаратов составила более 28.5 киловатт. Аппараты обесточены от энергосети и опечатаны соответствующим образом.

Кроме того, МВД осуществляет контроль за объектами, которые ранее были отключены от энергосети и опломбированы. За две недели июня сотрудники правоохранительных органов проверили 89 ранее выявленных и отключенных майнинг-ферм.

Номер: 56Выпуск: 4060Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс