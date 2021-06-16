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16.06.2021
Номер: 56
Выпуск: 4060
Рубрика: спорт
Автор: Управление по делам молодежи и спорта
СПОРТ
В г. Сочи прошло открытое первенство по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2003-2005 г.р., отбор на спартакиаду Краснодарского края. Сухум представляли воспитанники секции по тяжелой атлетике Управления по делам молодежи и спорта столичной Администрации.
Результаты команды г. Сухум:
2-е место – Галстян Герасим в весовой категории 56 кг, 3-е место – Фитозов Харлампий в весовой категории 69 кг, Хагба Даниил в весовой категории 77 кг.
Тренируют спортсменов Кутелия Т. С. и Хачатрян С. С.
Номер: 56
Выпуск: 4060
Рубрика: спорт
Автор: Управление по делам молодежи и спорта