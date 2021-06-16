СПОРТ

В г. Сочи прошло открытое первенство по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2003-2005 г.р., отбор на спартакиаду Краснодарского края. Сухум представляли воспитанники секции по тяжелой атлетике Управления по делам молодежи и спорта столичной Администрации.

Результаты команды г. Сухум:

2-е место – Галстян Герасим в весовой категории 56 кг, 3-е место – Фитозов Харлампий в весовой категории 69 кг, Хагба Даниил в весовой категории 77 кг.

Тренируют спортсменов Кутелия Т. С. и Хачатрян С. С.

Номер: 56Выпуск: 4060Рубрика: спортАвтор: Управление по делам молодежи и спорта