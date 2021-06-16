ЛЫЖНЫЙ ЗАЧЕТ

Интересная история

Московский государственный университет им. М. Ломоносова. Факультет журналистики. Учусь. Под устоявшееся определение образа студентки подпадаю частично: «комсомолка, активистка, отличница» – да! А вот «спортсменка и просто красавица» – с напрягом. Но, если второе меня вообще не беспокоит – не все становятся музами для Рафаэля, Рембрандта, Рубенса…И вообще, каждый видит, что он хочет увидеть (великолепно для самоутверждения!). То с первым – «спортсменка» – все гораздо сложнее и серьезнее. Наш факультетский физрук Хорош строг. Его ответ на все жалобы и просьбы один: «Учитесь в МГУ – выполняйте требования МГУ!»

В зимнюю сессию нам надо сдать зачет по лыжам! А мне как? Родившись у самого синего и теплого моря, я и плаваю-то «собачьим стилем», что, скорее, называется – просто держаться на воде. А какие лыжи в субтропиках? Но меня успокаивают: «Что-нибудь придумаем».

День зачета. Лыжня огибает всю университетскую высотку на Ленгорах. Даже подумать не могу, какое это огромное расстояние! И как я смогу его пройти? Но кто и что устоит перед студенческой находчивостью? Друзья-ребята сообразили, что вокруг университетской высотки, параллельно с лыжней, проходит маршрут автобуса №119. Одна остановка, примерно, в районе старта лыжников, другая – у финиша. «Стартовать не будем, в толпе однокурсников наше отсутствие будет незаметно, а вот финишировать обязательно», – было сказано мне.

Дождавшись общего старта, двое моих опекунов и я, все с лыжами, «загрузились» в автобус. Через несколько минут мы оказались неподалеку от финиша, где всех встречает физрук Хорош. Мы вышли из автобуса, ребята оперативно «пристроили» меня на лыжи, сами тоже надели их, взяли меня с двух сторон под руки и потащили к финишу. При этом предлагали мне отталкиваться палками, которые дали в руки. У меня не получалось. Я не знаю, как все это смотрелось со стороны. Но думать об этом было некогда, главное, – не упасть носом в снег и, чтобы все это не увидел Хорош. Вдруг один из «опекунов» остановился, отбросил мою руку и захохотал. «Наши лыжники максимум полпути пока одолели, ведь автобус нас за несколько минут сюда привез, а мы Лильку спешим подтянуть, она у нас первой финиширует. А Хорош, видя такой успех, ее сразу в факультетскую команду включит и на университетские соревнования выставит!», – говорил Боря, захлебываясь от смеха.

Я не знаю, как мы удержались на скользящих лыжах, не попадали в снег. Наконец, кое-как придя в себя от хохота, мы сориентировались в ситуации, дождались финиширующих лыжников-однокурсников и аккуратно в них «вписались». Когда я протянула Хорошу свою зачетку, он очень лукаво на меня посмотрел и сказал: «Видишь, к финишу ты пришла, неважно как, но пришла. Тебе зачет!»

Мне стало неловко за мою неправду, за то, что даже не захотела поучиться ходить на лыжах, несмотря на его советы.

Я так и не узнала, раскусил ли он наш фокус с вовлечением 119-го автобуса в лыжный зачетный кросс.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 56Выпуск: 4060Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА, г. Москва