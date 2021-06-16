НАМ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ МНОГОЕ

По просьбе читателей

Последняя прошедшая Женевская встреча грузино-абхазских переговоров ничего для сторон не принесла, впрочем как и прежде. Предстоящая этим летом очередная дискуссия также успеха иметь не будет. На протяжении всего времени на Женевских переговорах для Абхазии в плане подписания Акта о невозобновлении военных действий, а тем более признании нас как самостоятельной, правовой единицы со стороны Грузии положительного шага ждать не приходится.

Рассуждения, что это единственная площадка, где мы озвучиваем свою позицию миру, уже устарели. Республика Абхазия всегда готова говорить о мире, добрососедстве и формах общения, которые служат нашим интересам на любых политических площадках мира. Но кого-то это не устраивает. Мы продемонстрировали свое умение говорить о мире, дружбе, а не о войне еще в 1989 году, потом в 1990 году, непосредственно перед августовскими событиями 1992 года. С того момента Грузия не хотела вникать в реалии жизни, тем более в наши предложения. Применив силу против Абхазии, она сегодня поняла, что сделала это напрасно. Попытка взять сразу реванш после 1993 года с помощью бандитского формирования «Лесные братья» не принесла Грузии желаемого результата.

Просчитав «свои минусы», перегруппировавшись, она, пользуясь Женевской площадкой как прикрытием (дескать, поддерживает пословицу «Худой мир, лучше доброй ссоры»), вынашивает свои планы. Они очень просты: вернуть Абхазию под свое крыло, вынудить Россию (сейчас или потом) на «народный разговор» Абхазии и Грузии без северного посредника. А для этого все средства хороши. «Задобрить» абхазских братьев различными программами, убедить Россию поменять свой взгляд на их страну. Политическая игра продолжается.

Есть и дугой план, не сходящий с повестки дня Тбилиси для решения абхазского вопроса, – военный. Он – как нож, который до поры до времени держит за спиной.

Международные специалисты (в том числе и в России и др.) отмечают, что грузинская армия выросла и окрепла по сравнению с 1993 г. и 2008 г. в разы. Но она одна на Абхазию не пойдет. Поэтому очень стремится попасть в НАТО. Там свои правила, обязанности, договариваются о способах защиты и помощи членам блока, когда надо отразить нападение или защитить некую целостность.

Причем немаловажно, что в целом курс на вступление в этот блок поддерживает любое приходящее к власти правительство Грузии, да и в целом население Грузии. Две-три партии или общественные организации, «играя в демократию», начинают протестовать против такого вступления, но на политическом фоне их не слышат, Абхазию они считают составной частью Сакартвело. Большая часть населения Грузии, в том числе молодое поколение, за то, чтобы «вернуть Абхазию назад» любым способом. Это является главной причиной, что Грузия ни при каких обстоятельствах подписывать документ с нами о ненападении и мире не будет. Об этом знают все: в Абхазии, Грузии, России, в мире.

А может, стоит для обдумывания дальнейших шагов с положительным эффектом для многих нам на время отказаться от предсказуемой, не приносящей пользы Женевской площадки?

Например, почему нельзя на очередной встрече поставить вопрос о возможности Республике Абхазия и Республике Южной Осетии высказаться (один, два раза и т.д.) на площадках ООН, Европы о своих реальных позициях? Грузия, ясно будет против, как возможно и другие страны. Видимо, наши новые международные субъекты, признанные в 2008 году, могут внести сумятицу в общую глобальную политическую игру крупных игроков. А пока Грузия применяет «мирный» план по отношению к нам.

«Институт исследования демократии» (DRI) обратился к правительству Грузии с заявлением о необходимости разработать новую государственную стратегию по конфликтам, более действенную.

Выступая «перед миром», они ведут «разъяснительную» работу со своей точки зрения.

«К сожалению, за эти годы не улучшилось правовое положение проживающих на оккупированных территориях, наоборот, нарушение прав человека (даже покушение на жизнь) стало обычной практикой. Под особым давлением находится этническое грузинское население Гали. Район фактически на пороге исчезновения местного населения», – заявляют в DRI.

«Соответственно, настало время для правительства при вовлеченности экспертных кругов начать разработку новой стратегии, в которой будут учтены обстоятельства в Абхазии и будет оказано противостояние как оккупации, так и процессам аннексии (в этом процессе, возможно, даже найдем союзников на месте); Уделить не меньше внимания углублению грузино-абхазских отношений; Обеспечить больший доступ западных институтов на оккупированные территории; Ориентироваться на защиту прав местного населения, а не их изоляцию от внешнего мира; Выделить как приоритетное направление Галский район», – говорится в заявлении.

Как всегда, Грузия уделяет повышенное внимание Галскому району. Они знают: этот район – наша ахиллесова пята начиная с 1993 года.

Также особая роль отводится молодому поколению в решении их планов.

Вспомните недавние события в Белоруссии. Там всеми протестами заправляла молодежь, вовлекая уже потом все возрастные категории граждан. Когда в этой республике все утихло, соответствующие силовые структуры России и Белоруссии проанализировали, где был «заложен фундамент» всех нежелательных явлений в этой республике. Оказалось, батька Лукашенко сквозь пальцы смотрел на работу НПО и поездки особой категории молодежи и населения в Польшу и Прибалтийские республики.

А вот что пишут молодые люди Грузии, работающие в различных неправительственных западных организациях об Абхазии. Это не невинная постановка вопроса, а осмысленное понимание происходящих событий у нас:

«Да, мы проиграли войну в 1993 г. абхазам и добровольцам. Но это было другое поколение, воспитанное в СССР. Их воспитывали отдавать свои жизни за большую страну. Не стало большой страны, но весь свой потенциал они вложили в защиту своей маленькой Родины. А мы в Грузии в то время были ослаблены междоусобицей. Тогда мегрелы, сваны тоже подняли головы. Но это время прошло. Сейчас другое поколение абхазов растет. Уже нет такой мощной идеологии. Это поколение растет в условиях дикого капитализма. Многие ничего, кроме денег, не видят, а государство пока очень слабое. Коррупция, воровство, обман. Армии нет, хотя есть генералы. Нет веры в правительство из-за того, что каждая власть, боясь быть свергнутой, окружает себя своими людьми. Нам же помогает Запад. И мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой Абхазии!

И даже не то слово – найдем... Мы их воспитаем! И вот тогда, вот потом... со всех сторон – снаружи и изнутри – мы и приступим к работе... Сейчас монолитное, как любят повторять их правители, общество. Но мы разъединим этот монолит, продырявим его.

Общими силами мы низведем всех их исторических авторитетов, таких как Ардзинба, ученых, писателей, художников – всех духовных и нравственных идолов, которыми когда-то гордился народ.

И когда таких, кому это безразлично, будет много, дело сделается быстро. Всю историю Абхазии после 1993 года, историю народа мы будем трактовать как сплошную ложь.

Постепенно, шаг за шагом, мы переделаем историческую память у всех людей. Нам помогут в этом многие НПО на местах, которые живут на деньги наших западных союзников. Они будут продвигать любые проекты, одобренные нами в Тбилиси.

А с народом, лишенным памяти и морально нравственных ориентиров, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Такими будут новые поколения абхазов. Особенно те, кто не помнит войны. Абхазы даже не сняли ни одного современного фильма про свою войну».

Кажется, все это ерунда и мысли неокрепшей молодежи или своенравных грузинских политиков. Но ведь кто-то работает над этим, вкладывает «новое мышление» в их голову. А простой анализ показывает, что для нашего восточного соседа этот план является главным приоритетом по отношению к Абхазии.

Для решения своих целей они готовы использовать все ресурсы, складывающиеся обстоятельства, ситуации.

Недавно наши молодые соотечественники решили провести пресс-конференцию по теме: как отличить в интернете фейк от настоящей новости. Факт интересный, нужный.

Должны были собраться представители СМИ Абхазии, но конференция не состоялась. Как сообщили организаторы, их кураторы не дали разрешения на проведение и огласку таких вопросов для нашего населения.

На мой вопрос нашим молодым людям, а где сидят эти хозяева – в Тбилиси или в Европе, они дали скромный ответ: просто не хотят огласки.

На самом деле, эти кураторы сами время от времени вбрасывают фейки в наше общество, по необходимости, по складывающимся у нас напряженным ситуациям. И дать молодым абхазским журналистам раскрыть все тайны «возникновения правдивых новостей об Абхазии и ее людях» они, разумеется, не хотят.

А недавнюю «невинную» поездку наших бизнесменов в Тбилиси в целях улучшения экономического положения в Абхазии в Парламенте Грузии расценили как своеобразный сигнал к действию.

Парламентеры готовы пригласить «смелых абхазских граждан» обсудить будущие перспективы отношений грузин и абхазов. «Да, он воевал против нас и был даже командиром одного из подразделений. Не побоятся приехать к нам, к своим друзьям и поднимать тост за нашу дружбу. Но на него в Абхазии обрушится гнев. Ведь он хочет искоренить бедность и бесперспективность Абхазии», – подводят итоги грузинские депутаты и сообщают, что провели онлайн-встречи и новые задачи перед НПО, работающим по абхазской тематике.

С Грузией надо и следует общаться, когда с ее стороны увидим стремление на равных говорить с Абхазией, чтобы обоим соседям было хорошо. Но, видно, время такое еще не наступило.

Мы же способны различить, кто ведет себя искренне, открыто, а кто, вроде с улыбкой, но держит камень за пазухой.

И еще одно важное звено в нашей социально-политической жизни, которое мы должны беречь – наше единство. Оно складывается из многих факторов, где нет разлагающего определения «свой-чужой», «патриот-непатриот». В каждом правительстве и у президентов есть плюсы, минусы и способность делать работу основательно или с ошибками. Только время дает четкий ответ.

Желание свергать, изгонять кого-то с политической арены должно у нас уйти. Это нас ослабляет, изнуряет, ссорит, позорит и не дает встать на ноги. На январских событиях 2020 года мы должны поставить окончательную точку. Это не понравится нашим недоброжелателям, так как трещины раздора станут исчезать. Но ведь это в наших интересах – укреплять единство абхазского народа, а не группами и кланами разобщать страну.

Мы хотим построить банановую страну или Республику Абхазия?

Чтобы все получилось хорошо и правильно, надо иметь терпение, желание работать и зарабатывать самим и говорить со всеми соседями, учитывая прежде всего свои интересы. Это могла делать древняя Апсны, потом Абхазия, сможем и мы, обладающие самой ценной наградой – что являемся гражданами Республики Абхазия.

Юрий КУРАСКУА

P.S. Как говорил Карл фон Клаузевиц, генерал прусской армии XVIII-XIX вв., «можно победить страну, когда она будет слаба и в ней есть внутренние раздоры».

Номер: 56Выпуск: 4060Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА