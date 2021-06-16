ДАТА. ИЮНЬ

В 1932 г. родился Владимир Александрович Хашба – заслуженный деятель физической культуры и спорта, заслуженный тренер РА и ГССР, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени, почетный мастер спорта РА.

Приступив в 1956 году к работе в ДЮСШ, он спустя два года становится тренером сборных школьной и женской команд Абхазии по баскетболу. Десятки его воспитанниц, став звездами этого весьма зрелищного, захватывающего вида спорта, блистали на баскетбольных площадках Советского Союза.

В.А. Хашба никогда не допускал срыва тренировок, неукоснительно соблюдал дисциплину.

Но, как говорится, «не спортом единым...» В.А. Хашба был пристрастен еще и к музыке, и к поэтическому творчеству, трижды издавались сборники его стихотворений.

Номер: 56Выпуск: 4060Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»