ДАТА. ИЮНЬ

17 июня 1932г. в Сухуме был образован Абхазский институт языка, литературы и истории.

28 мая 1930 года Народный комиссариат просвещения Абхазии принял постановление о преобразовании Академии абхазского языка и литературы в Научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы. А чуть позже, 5 августа 1931 года, «во избежание параллелизма и в целях концентрации научных сил» Президиум ЦИК Абхазии принимает решение о слиянии Абхазского научного общества с Научно-исследовательским институтом абхазского языка и литературы, получившим с этого момента новое наименование – Абхазский научно-исследовательский институт краеведения (АбНИИК)».

Номер: 56Выпуск: 4060Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»