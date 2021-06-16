ОТЕЛЬЕРЫ АБХАЗИИ СНИЖАЮТ ЦЕНЫ НА ОТДЫХ

Лето-2021

Непривычно прохладный и дождливый июнь стал причиной того, что многие отели Краснодарского края и Абхазии начали снижать цены на отдых.

Владельцы отелей в Абхазии из-за погодных условий в июне начали снижать цены на отдых, сообщает российский сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU. Так, по данным сервиса, в Гагре на пять процентов цены снизились за последнюю неделю. В среднем в Абхазии в середине июня можно забронировать жилье за 2 572 рубля в сутки.

За тот же период отдохнуть в Крыму можно за 3 150 рублей в сутки, за 2 368 рублей – в Краснодарском крае.

При этом большое падение цен на отдых за сутки наблюдается в Симферополе – на 18%.

Как уточняют в сервисе, объекты размещения без бассейна и вдали от развлечений оказались без клиентов, потому что туристы в основном выбирают отели, где есть бассейн и развлечения рядом. Список составлен на основании данных бронирования отелей туристами с 7 по 11 июня 2021 года.

Номер: 56Выпуск: 4060Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс