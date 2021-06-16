РАНИВШЕМУ ТУРИСТОВ ГРОЗИТ СРОК ОТ ПЯТИ ЛЕТ

За тяжкое преступление – угроза жизни, нанесение тяжких телесных повреждений Дмитрию Пилия грозит срок от пяти лет, сказал в интервью радио Sputnik министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар.

«Мы будем выходить с санкцией на арест гражданина Пилия, это тяжкое преступление, и ему грозит реальный срок», – подчеркнул министр.

Также Дбар добавил, что стрелявший не имел права находиться на территории пансионата «Самшитовая роща». «Там своя охрана, охрану осуществляет не милиция, так как это закрытая территория пансионата, но его пропустили. Сейчас мы разбираемся по данному факту», – сказал глава МВД.

«Предварительно известно, что в 00:20 в дежурную часть опорного пункта в Пицунде поступило телефонное сообщение о происшествии в санатории на территории «Самшитовой рощи». Житель Абхазии Пилия Дмитрий Викторович, 1978 года рождения, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в граждан Российской Федерации, которые находились на отдыхе», – отметил министр.

В результате стрельбы ранения получили граждане России, 1985 года рождения, Филоян А. А. и Салимгариев Т. Н.

«Один из пострадавших доставлен в ЦРБ Гагрского района, другой – в город Адлер. Насколько нам известно, угрозы их жизни уже нет, состояние у них стабильное. Сам гражданин Пилия доставлен в ЦРБ города Сухум, в данный момент он взят под стражу и проводится расследование», – сказал Дмитрий Дбар.

Ранее, 17 мая, Дмитрий Пилия был задержан в Сухуме за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия.

«Была принята мера пресечения – подписка о невыезде, 4 июня предварительное расследование отправило дело в суд города Сухум», – заметил министр.

Также он заявил, что уже 16 июня МВД направит в Кабинет Министров РА на рассмотрение законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия. На данный момент по этой статье предусматривается наказание в виде трех лет заключения, что не считается тяжким преступлением.

«Поэтому в основном все задержанные выходят на свободу под подписку о невыезде. МВД считает, что если не будет реальных сроков за незаконное ношение и хранение оружия, сложно будет изменить ситуацию. Уже завтра этот законопроект будет направлен в Кабинет Министров, а оттуда уже в Парламент», – заявил Дбар.

Если бы к моменту задержания Дмитрия Пилия закон уже был ужесточен, то он не смог бы выйти на свободу под подписку о невыезде и сейчас отбывал бы реальный срок, отметил глава МВД Абхазии.

«Закон надо ужесточить именно за незаконное ношение оружия, потому что каждый день по Абхазии изымается от трех до десяти единиц оружия. Если будет ужесточение закона, то думаем, что мы изменим тенденцию незаконного ношения оружия», – сказал Дмитрий Дбар.

Он также уточнил, что сотрудники МВД охраняют открытые туристические объекты, у которых нет собственной охраны.

«У «Самшитовой рощи» закрытый объект, то есть объект обнесен забором, есть КПП, у них все сделано по правилам. Мы не понимаем, как он мог попасть на их территорию, но советуем всем пользоваться услугами вневедомственной охраны», – подчеркнул Дбар.

Номер: 56Выпуск: 4060Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия