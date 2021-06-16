КРИМИНАЛ

О СТРЕЛЬБЕ В ПИЦУНДЕ

В Посольстве России в Абхазии рассказали о состоянии пострадавших в стрельбе туристов

Жизнь двух туристов из России, получивших ранения во время стрельбы в кафе пансионата «Самшитовая роща» ночью 15 июня, вне опасности, сообщил пресс-секретарь Посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

«Мы все это дело держим на контроле вместе с консульством и представителем МВД России в Абхазии, плотно работаем с МВД Абхазии по всем вопросам инцидента. С отдыхающими уже все хорошо, им оперативно оказали первую помощь и уже вывезли в Сочи, и дальше они там проходят лечение. Ранения достаточно тяжелые, но сейчас нет угрозы жизни», – сказал он.

Телефонное сообщение о том, что в ресторане «Апсны» при пансионате «Самшитовая роща» произошли выстрелы, поступило в дежурную часть отдела милиции Пицунды примерно в 00:20 15 июня. Опергруппа, выехавшая на место происшествия, установила, что стрелял гражданин Абхазии Пилия Дмитрий Викторович, 1978 года рождения, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района.

Согласно данным МВД, в результате возникшей ссоры с гражданами России Филояном А. А. и Салимгариевым Т. Н. Пилия произвел выстрелы из пистолета неустановленного образца и нанес первому три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног, а второму – шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза.

Пострадавшие были доставлены в Гагрскую ЦРБ и после предоставления первичной помощи их вывезли в Россию.

Осколком от выпущенных пуль был ранен и сам стрелявший. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения. Сейчас Пилия находится в Республиканской больнице в Сухуме, он взят под стражу. По факту инцидента ведется проверка.

Номер: 56Выпуск: 4060Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс