УСИЛИТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТОВ

Президент Аслан Бжания провел совещание в связи с ранением туристов, имевшем место накануне в Пицунде. В совещании участвовали Премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, генеральный прокурор Адгур Агрба, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, председатель СГБ Роберт Киут, руководители правоохранительных органов Гагрского района.

Глава государства назвал преступление, совершенное в отношении гостей, преступлением против нашей республики.

Бжания поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона.

Президент дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Он поручил МВД проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения.

Аслан Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе.

Номер: 56Выпуск: 4060Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс