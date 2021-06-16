СДЕЛАТЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН БЕЗОПАСНЫМ

Оперативные решения

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар провел оперативное совещание с руководителями центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел. На совещании министр ВД поставил вопросы по исполнению ранее данных поручений территориальным органам курортных районов Абхазии по организации общественного порядка и безопасности во время летнего туристического сезона.

Дмитрий Дбар принял жесткие меры в связи с имевшим место в ночь на 15 июня текущего года инцидентом на территории пансионата «Самшитовая роща» в г.Пицунде.

По указанию министра ВД отстранены от исполнения служебных обязанностей ряд сотрудников оперативных служб и постов ДПС. Для усиления мер по обеспечению общественной безопасности и правопорядка подразделения Гагрского УВД и ОВД по Гудаутскому району усилены личным составом оперативных служб ЦА МВД.

Дмитрий Дбар также дал ряд служебных указаний по усилению контроля автотранспорта на предмет выявления несоответствия госномерных знаков регистрационным данным автомобилей.

Номер: 56Выпуск: 4060Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс