ГОРЫ – ЗОНА РИСКА. ВАЖНА ОСТОРОЖНОСТЬ КАЖДОГО

Лето-2021

Начало курортного сезона в Абхазии омрачили несчастные случаи, произошедшие в горной зоне. Туристка из Татарстана (23 года) упала с моста в реку Гега в Бзыпском ущелье в Гагрском районе. Спасательная группа МЧС Республики Абхазия продолжает поисковые работы.

Многие сегодня задают вопросы: как же это произошло и есть ли предупреждающие надписи либо знаки в опасных местах Бзыпского ущелья, в том числе у этого моста. Директор Рицинского реликтового национального парка Адамыр Багателия рассказал, что предупреждающие надписи в местах, куда туристы допускаются, где бывает большое скопление людей и на предусмотренных остановках, есть. Круглосуточно дежурят в этих местах и сотрудники парка. Однако контролировать всю территорию парка, везде расставить информационные щиты и огородить каждый мост или выступ невозможно. Что касается непосредственно моста, с которого упала девушка, он давно является недействующим и разрушен. И, конечно, рядом установлены указатели направления к основному мосту. А в ближайшие дни подходы к разрушенному мосту и вовсе будут закрыты.

– Все мы очень переживаем, что такое произошло, – продолжил Адамыр Багателия. – Сейчас родные девушки находятся здесь. Мы стараемся поддержать их, оказываем необходимую помощь. Конечно же, они безутешны».

Директор парка добавил, что будет обновлена ограда на Чабгарском карнизе, может, даже эта зона будет закрыта, поскольку туристы, минуя надпись «Опасно», отодвигают ограду и подходят к краю пропасти.

Во время организованных экскурсий на озеро Рица машины останавливаются на предусмотренных остановках, гиды все время предупреждают туристов, чтоб те были бдительны, придерживались мер безопасности. На легковых машинах и на транспорте высокой проходимости добираются до труднодоступных мест, к примеру, на Гегский водопад, Ауадхару и т.д. И здесь водители предупреждают туристов, так как несут за них ответственность. Но порой очарованные живописной природой и в поисках удачного ракурса для фотографий наши гости теряют бдительность и вовсе не думают об опасности. А этого нельзя допускать в горной зоне.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 56Выпуск: 4060Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району