ДЕТЯМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Президент РА Аслан Бжания принял Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анну Кузнецову. Во встрече участвовали руководитель Администрации Президента РА Алхас Квициниа и Уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия Мактина Джинджолия.

Приветствуя гостью, глава государства сказал: «Рад приветствовать вас, уважаемая Анна Юрьевна. Ваш визит имеет большое значение, поскольку защита прав и интересов наших детей является приоритетной задачей государства. Несмотря на то что до недавнего времени в Абхазии не было аппарата Уполномоченного по правам ребенка, вопросам защиты прав детей государство уделяло особое внимание. К счастью, в Абхазии нет детского дома. И это вовсе не потому, что государство не уделяет внимания и не может организовать такое социальное учреждение. Это связано с менталитетом нашего народа. Если даже по воле судьбы ребенок остается сиротой, его забирают близкие родственники».

Бжания особо подчеркнул, что государство в силу своих возможностей уделяет особое внимание вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями.

В Сухуме функционирует Республиканский реабилитационный центр, в котором проходят курсы реабилитации более 200 детей с проблемами нервной и опорно-двигательной системы. С детьми занимаются специалисты высокого уровня. В столице также функционирует специальная школа для детей с особенностями развития. Столичная Администрация уделяет этому учебному заведению особое внимание.

В свою очередь Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова поблагодарила Президента Абхазии за встречу и отметила, что считает очень важным учреждение в Абхазии специального органа по защите прав детей.

«Ваша забота о защите детства выражается не словом, а делом, тем, что спустя столько лет именно вами учреждена должность Уполномоченного по правам ребенка. Это говорит о том, что защите прав ребенка будет уделено особое внимание. Республика молодая, много вопросов и задач еще предстоит решить, но самый главный и ценный ресурс – это люди, это дети», – сказала Кузнецова.

Она отметила, что её взаимодействие с абхазскими коллегами началось еще до появления аппарата Уполномоченного по правам ребенка.

«Знакомство с Абхазией для меня началось с защиты ребенка, когда мы вместе с коллегами из Абхазии познакомились и встретились для того, чтобы помочь одному из ребят с лечением в России. И несмотря на то что в Абхазии еще не было должности Уполномоченного, были люди, готовые помогать детям не столько по должности, сколько по зову сердца. Надеюсь, все остальные наши задачи будут также успешно решаться», – сказала российский омбудсмен по правам ребенка.

Номер: 56Выпуск: 4060Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс