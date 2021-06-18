ОБЪЯВЛЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Астина» (ОГРН 105РА000563, ИНН/КПП 11006141/111001218, место нахождения: г. Сухум, ул. Лакоба, 84) уведомляет, что учредителями общества (Протокол N1 от 10.06.2021 года) принято решение о ликвидации ООО «Астина». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения. Тел. +7 940 965-67-89.

Номер: 57Выпуск: 4061Рубрика: обществоАвтор: Общество с ограниченной ответственностью «Астина»