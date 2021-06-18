ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВОЗ В АБХАЗИИ

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует открыть представительство в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Делегацию ВОЗ принял глава Минздрава Эдуард Бутба. В рамках встречи представитель ВОЗ Силву Доманте рассказал о деятельности организации в Абхазии.

Он напомнил, что в прошлом году представители ВОЗ провели работу по оценке подготовки системы здравоохранения Абхазии к борьбе с COVID-19, были даны рекомендации, которые абхазская сторона в полной мере реализовала.

Доманте также рассказал, что в качестве гуманитарной помощи на прошлой неделе в Абхазию было доставлено дополнительное оборудование для двух новых ПЦР-лабораторий, а также средства индивидуальной защиты для восьми больниц республики.

«На сегодняшний день специалисты оказывают консультативную помощь в установке оборудования в двух новых ПЦР-лабораториях в Гагре и Очамчыре», – сказал Силву Доманте.

Специалисты ВОЗ также проводят анализ обеспечения в республике холодовой цепи для сохранения фармацевтических препаратов в условиях низких температур от момента производства до момента применения. Реализация холодовой цепи может понадобиться в случае увеличения количества доз вакцины от коронавируса. При этом она может быть полезна для хранения не только вакцин, но и других препаратов.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, мониторинга специалистами ВОЗ медицинских учреждений Абхазии с целью оказания гуманитарной помощи медикаментами и медизделиями.

Номер: 57Выпуск: 4061Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс