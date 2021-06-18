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Русская община Абхазии, казачество Абхазии и Фонд «Отечество» поддерживают призыв Посла РФ в Абхазии встать на путь созидания и объединения соотечественников.

Общественные организации «Русская община Абхазии», «Черноморское казачье войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии и казаков – ветеранов боевых действий» и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» ознакомились с обращением Посла России в Абхазии А.А. Двинянина к соотечественникам через газету Республика Абхазия от 15 июня 2021 года.

Граждане Абхазии и российские соотечественники, проживающие в республике, устали от противостояния в движении российских соотечественников в Абхазии, которые долгие годы разрозненно действуют на территории Республики Абхазия и ведут бескомпромиссную борьбу за лидерство в координационных структурах соотечественников.

Мы выражаем безусловную поддержу призыву Посла России в Абхазии и призываем всех соотечественников и руководителей организаций встать всем вместе на путь созидания и объединения движения соотечественников в Абхазии и перестать выяснять отношения друг с другом.

Считаем, что снять это напряжение и конфликтную ситуацию в среде соотечественников, возможно, сможет создание при Посольстве Общественно-консультативного совета по делам российских соотечественников, проживающих в Республике Абхазия, который мы ранее предлагали. Уверены, что данный Совет, нейтральный по отношению ко всем организациям соотечественников Абхазии, сможет сыграть свою важную координирующую роль в консолидации данного движения в Абхазии.

Со своей стороны мы выражаем готовность участвовать в этой важной деятельности по консолидации соотечественников в Абхазии.

Р.С. Рязанцев, председатель ОО «Русская община Абхазии», В.Н. Мироненко, войсковой атаман ОО «Черноморское казачье войско Абхазии», В.И. Шелест, председатель ОО «Союз казаков Абхазии и казаков – ветеранов боевых действий», Н.Б. Лютахина, врио президента Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество»

Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 57Выпуск: 4061Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии