ОБРАЩЕНИЕ

Письмо в редакцию

18 мая в центре г. Сухум во дворе своего дома выстрелами из снайперской винтовки был убит родной племянник Первого Президента Абхазии.

В рамках проведенных следственных мероприятий был задержан ранее судимый Батал Нодариевич Пилия, находящийся на момент совершения преступления под домашним арестом.

Тот факт, что группа убийц перемещается по столице несколько дней на ворованном автомобиле и совершает убийство из подъезда дома, в котором проживают действующие сотрудники силовых органов, и к тому же один из предполагаемых убийц должен был быть под надзором органов внутренних дел, вызывает массу вопросов.

Кто понес наказание среди ответственных за то, что подозреваемый в убийстве мог свободно перемещаться по стране, находясь под домашним арестом? Где задержания остальных участников преступления? Какова позиция руководства силовых органов по данному резонансному преступлению?

Мы ждали реакцию в первую очередь от Президента, однако уже в течение месяца он ни разу даже не обмолвился по данному делу. Преступления подобного рода в нашем небольшом государстве всегда находились на личном контроле главы государства, так как имеют широкий общественный резонанс. В настоящий момент бездействие Президента очень быстро может привести к последствиям, хорошо знакомым ему и его окружению.

Обращаемся к главе государства взять под личный контроль расследование данного преступления и в максимально короткий срок представить общественности реальные результаты оперативно-следственных мероприятий. Ни у кого не должно быть сомнений, что верховенство Закона – это единственный путь, по которому должна двигаться Абхазия.

С уважением,

Пресс-служба Абхазского народного движения

Номер: 57Выпуск: 4061Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Абхазского народного движения