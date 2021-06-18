НАРОД, СТОЯЩИЙ НА РАСПУТЬЕ

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Через несколько дней, 20 июня, в Армении состоятся парламентские выборы с участием 22 политических партий и 4 блоков с красивыми и обнадеживающими названиями: «Единая Родина», «Армянская Родина», «Свободная Родина», «Справедливая Армения», «Просвещенная Армения», «Процветающая Армения», «Суверенная Армения», «Наш дом – Армения»…

Есть и до обидного простая и скромная «Армения», на фоне которой гордо сверкает и поблескивает разнообразными орденами и медалями партия «Честь имею»…

А над всей предвыборной суетой широко раскинула свои крылья дышащая небесной высотой и необъятным простором партия «Армянские орлы – Единая Армения»…

Не знаю, как ты, дорогой читатель, а моя голова пошла страшным кругом (кстати, такого головокружения я не испытывал даже тогда, когда терял сознание от обширного инфаркта), на последнем витке которого я постарался все же представить: а каково же простому народу, «который нужен на несколько дней в связи с приближением новых выборов»? Почти как по Ованесу Григоряну. Он очень много лет назад в «Многопартийной панихиде» все подводные камни политической возни (иначе не могу назвать из-за ее мелочности и никчемности) филигранно расставил буквально по полочкам на очень-очень много лет вперед: «Партия А любит народ и борется в поте лица за повышение благосостояния народа. Партия Б очень любит народ и борется в поте лица против партии А за повышение благосостояния народа. Партия В исключительно сильно любит народ и борется в поте лица против партий А и Б за повышение благосостояния народа. Партия Г больше всех других любит народ и борется в поте лица против партий А, Б и В за повышение благосостояния народа… Среди пышных венков он не виден почти – изможденный лик народа, навеки сомкнувшего очи, окруженного пылкой всеобщей партийной любовью...»

И этот «окруженный пылкой всеобщей партийной любовью народ», который нужен всего на несколько дней – но обязательно 20 июня (а потом катись куда глаза глядят), в количестве 2 млн 581 тыс. 093 человек судьбой приговорен сделать выбор между «Гражданским договором» исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, блоком «Армения» второго президента РА Роберта Кочаряна, Ишхана Сагателяна и Ваге Акопяна, «Процветающей Арменией» Гагика Царукяна… и далее по своеобразному лонг-листу – длинному списку.

Нешуточная предвыборная борьба развернулась между Николом Пашиняном и Робертом Кочаряном, борьба, больше похожая на сведение старых счетов. Кстати, она, эта борьба, началась давно, с первых дней премьерства Пашиняна, умело сеющего семена раздора, ненависти и нетерпимости между людьми с разными политическими взглядами на плодородную почву всенародного недовольства, вызванного тяжелым экономическим положением государства.

Например, Пашинян обвиняет Кочаряна «в попытках передать Азербайджану землю Мегринского района в 1999 году». В свою очередь сторонники Кочаряна обвиняют нынешнюю власть Пашиняна ни много ни мало в госизмене: в сдаче Сюникской области, не говоря уже о территориях Арцаха.

Все свои неудачи в основных направлениях как внешней, так и внутренней политики Пашинян объясняет «антинародными действиями прежних властей» и их сторонников. Из его высказываний можно сделать однозначный вывод о том, что он ничего не делал антиармянского, это все они – «прежние» и их сторонники денно и нощно старались. Виноваты все: и Левон Тер-Петросян, и Роберт Кочарян, и Серж Саркисян, и начальник Генштаба Оник Гаспарян… Все, только не он. Ведь он ничего не делал и, следовательно, ни в чем не виноват. Железная логика, даже «искандером» непробиваемая.

Удивительно, но Пашинян заявил, что «первый президент (Л.Тер-Петросян) предлагает «сдать полностью Карабах Азербайджану и считать тему закрытой». А вот Роберт Кочарян должен объяснить, почему Карабах был исключен из переговорного процесса в 1997-1998 годах. «Очень легко петушиться, строить из себя мужика, сидя в закрытых помещениях», – в свою очередь решил «попетушиться» и сам Пашинян.

На его обвинения руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян заявил, что Пашинян «попросту лжет».

(Мы тоже в свою очередь замечали, что такой «грешок» за ним наблюдается. Хотя, к его «чести», через определенное нужное время он может и извиниться, и покаяться. Но это, как говорится, просто к слову и совсем не к месту.)

Левон Тер-Петросян, во время своего президентства обогревший на своей груди молодого журналиста Пашиняна и выпестовавший из него политика (как оказалось, в кавычках или с приставкой горе, да не только на свою уже седую голову), сегодня своего воспитанника считает общенациональным злом. «Да, я считаю его большим злом, чем исходящие от Турции и Азербайджана угрозы,– заявил он на пресс-конференции,– он – бедствие для нации, половину уже погубил, погубит и другую половину».

Однозначно, что основная борьба за места в парламенте развернется между сторонниками бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

По нашим наблюдениям, хорошие шансы у «Гражданского договора» Никола Пашиняна. Удивительно, но так. Хотя стоит ли удивляться? Стихия Пашиняна – митинги, на которых он чувствует «как рыба в мутной воде», умело выставляет себя невинной жертвой «прежних», сыгравших над ним, наивным, злую шутку. Но он – вы же видите – такой великодушный, такой добропорядочный: он в ответе за всех и каждого, в ответе за все, хотя сам ни в чем и ни перед кем не виноват.

Великодушный и добропорядочный народ укоризненно качает головой, ахает и охает, жалеет и верит.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ,

***на встрече с избирателями Пашинян заявил, что Армения живёт в раю и круче самого Сингапура, который просто завидует Армении;

***касаясь трагических итогов второй карабахской войны, Роберт Кочарян сказал корреспонденту РИА Новости буквально следующее: «Бездарное управление в самой Армении, бездарное управление войсками. Абсолютное непонимание, что такое война, что такое мобилизация, что такое формирование мобилизационного ресурса, что такое пополнение армии». Далее Роберт Кочарян, с честью и славой прошедший первую карабахскую войну и внесший весомый вклад в ее достижение, уверен, что «любая армия в случае масштабной войны только своими людскими ресурсами, потенциалом может выстоять неделю-полторы. Дальше государство вступает со всей своей мощью, идет мобилизация людей, подготовка резервов, пополнение. Здесь провал был абсолютно полным». И, естественно, в таких условиях «пошли совершенно непонятные решения и настолько непонятные, что это вызывало большие подозрения в том, а нет ли здесь иных договоренностей, нет ли предательства, нечто такого, что уже относится к конспирологии. И такие сомнения до сих пор остаются. Их просто надо будет развеять тщательным расследованием после выборов. Совершенно непонятно, как сдали Шуши, непонятны некоторые решения, связанные с обороной той же Шуши, непонятно, как сдали Гадрут, как азербайджанские войска, практически не встречая сопротивления, из Гадрута на пикапах оказались у Шуши. Совершенно непонятная история, ответы на эти вопросы должны быть даны». Кочарян не исключил возможности того, что после внеочередных парламентских выборов в Армении может начаться гражданская война;

***первый президент Армении Левон Тер-Петросян отметил, что в армянском обществе «никогда еще не было такой ненависти и столько оскорблений». По его словам, Никол Пашинян и Роберт Кочарян владеют большими финансовыми, административными и криминальными ресурсами и будут использовать все, чтобы победить. «Для них это борьба не на жизнь, а на смерть. И во время выборов будут некоторые столкновения, и во время подсчета голосов, а после – еще сильнее. Они уже заявили о больших митингах», – подчеркнул Тер-Петросян;

***все кандидаты без взаимных обвинений обходят тему Арцаха, как будто он не только уже не существует, но его вообще не было.

Сговорились, что ли?

А почему бы и нет: арцахская тема – большое негласное табу, удовлетворяющее буквально все стороны, кроме народа Арцаха. Но с его мнением никто не считается…

***

…Свои размышления заканчиваю, желая моему армянскому народу благополучия в наш такой неустойчивый век, в наше такое зыбкое время.

Береги себя, мой древний, мой многострадальный, терпеливый и такой беспечно-наивный, стоящий на распутье народ.

На распутье – как в сказке.

Но это уже не сказка, это – самая настоящая суровая реальность.

Ведь однажды обязательно настает время, когда сказки перестают быть сказками.

АРТАВАЗД САРЕЦЯН

Номер: 57Выпуск: 4061Рубрика: политикаАвтор: Артавазд САРЕЦЯН