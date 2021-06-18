О ЗАДАЧАХ И РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ

Здравоохранение

В Парламенте РА состоялось расширенное заседание Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны с участием министра здравоохранения Эдуарда Бутба.

Как сообщается на сайте Парламента, министр представил депутатам подробную информацию о состоянии дел в сфере здравоохранения, рассказал о задачах, стоящих перед министерством, и перспективах развития отрасли. Особое внимание он уделил ситуации, складывающейся в республике в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Эдуард Бутба сообщил депутатам о тенденции к росту заболеваемости COVID-19 в Абхазии и обратился с просьбой поддержать медиков в деле обеспечения необходимых мер во избежание дальнейшего распространения опасной инфекции.

Участники заседания также обсудили вопросы вакцинации в стране и темпы прививочной кампании.

Отвечая на многочисленные вопросы депутатов, Эдуард Бутба выразил надежду, что Парламент окажет содействие исполнительной власти в разработке и принятии первоочередных нормативных правовых актов.

В заседании участвовали и Спикер Парламента Валерий Кварчия, заместители Спикера Михаил Сангулия и Саид Харазия, члены Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны и другие депутаты, а также представитель Президента Республики Абхазия в Парламенте Саида Бутба.

Заседание проходило без присутствия журналистов.

Номер: 57Выпуск: 4061Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс