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О ЗАДАЧАХ И РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ
Здравоохранение
В Парламенте РА состоялось расширенное заседание Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны с участием министра здравоохранения Эдуарда Бутба.
Как сообщается на сайте Парламента, министр представил депутатам подробную информацию о состоянии дел в сфере здравоохранения, рассказал о задачах, стоящих перед министерством, и перспективах развития отрасли. Особое внимание он уделил ситуации, складывающейся в республике в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Эдуард Бутба сообщил депутатам о тенденции к росту заболеваемости COVID-19 в Абхазии и обратился с просьбой поддержать медиков в деле обеспечения необходимых мер во избежание дальнейшего распространения опасной инфекции.
Участники заседания также обсудили вопросы вакцинации в стране и темпы прививочной кампании.
Отвечая на многочисленные вопросы депутатов, Эдуард Бутба выразил надежду, что Парламент окажет содействие исполнительной власти в разработке и принятии первоочередных нормативных правовых актов.
В заседании участвовали и Спикер Парламента Валерий Кварчия, заместители Спикера Михаил Сангулия и Саид Харазия, члены Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны и другие депутаты, а также представитель Президента Республики Абхазия в Парламенте Саида Бутба.
Заседание проходило без присутствия журналистов.
Номер: 57
Выпуск: 4061
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс